تصعيد جديد في غزة.. شهيد في البريج و12 آخرين في خان يونس
بعد نشر صدى البلد.. يوسف يتسلم عمله معيدا بجامعة سوهاج
الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث
10 فتيات و5 شباب أجانب ومصريين.. الأمن يداهم مركز صحي لممارسة الرذيلة بالتجمع
خالد طلعت يثير الجدل بشأن الأهلي : عامل رقم كارثي
بمناسبة العام الدراسي الجديد.. رجال الشرطة يصطحبون أبناء الشهداء إلى مدارسهم
محافظ قنا يوجه بسرعة إنهاء ملفات تقنين أراضي الدولة والمتغيرات المكانية
البيت بقى كوم تراب.. القصة الكاملة لانهيار عقار المنيا المتسبب في تهشم سيارة وحفار
اجتماع مع شركات الوساطة.. البورصة تستعد لإطلاق حملات ترويجية لتشجيع الاستثمار
الصحة : دعم مرضى سرطان الدم وتوفير كافة احتياجاتهم الطبية
فسخ عقده.. الهلال السعودي يشكو نجمه السابق في الفيفا
بعد ارتفاع أسعارها.. نقيب الفلاحين يكشف موعد انخفاض ثمن الطماطم
رياضة

فسخ عقده.. الهلال السعودي يشكو نجمه السابق في الفيفا

رينان لودي
رينان لودي
محمد السعيد

أكد تقرير صحفي، أن نادي الهلال السعودي تقدّم بشكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، ضد نجمه السابق رينان لودي، بسبب فسخ عقده من طرف واحد.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن إدارة شركة نادي الهلال قدمت شكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» ضد البرازيلي رينان لودي، ظهير الفريق الأول لكرة القدم، بعد أن أخطر الأزرق بفسخ عقده، وغادر بشكل مفاجئ.


وأضافت أن إدارة الهلال لم تتلقَّ من «فيفا» أي شكوى موازية من اللاعب ضد النادي حتى الآن.
وتابعت أن إدارة الزعيم أعدت لشكوى بالتعاون مع أحد أكبر المحامين المتخصِّصين في القضايا الدولية لدى «فيفا»، مستندةً إلى أن فسخ العقد من جهة اللاعب غير سليم ومشروع، لا سيما أن فترة إضافة وتعديل أسماء اللاعبين الأجانب لم تكن قد انتهت.
وطبقًا لها، يتضمَّن الملف عددًا من النقاط القانونية الداعمة لموقف النادي، تم توثيقها وتقديمها رسميا لجهات الاختصاص في الفيفا، بحسب التقرير.

الهلال السعودي فيفا لودي الهلال الاتحاد الدولي لكرة القدم

