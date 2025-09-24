فسخ عقده.. الهلال السعودي يشكو نجمه السابق في الفيفا

أكد تقرير صحفي، أن نادي الهلال السعودي تقدّم بشكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، ضد نجمه السابق رينان لودي، بسبب فسخ عقده من طرف واحد.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن إدارة شركة نادي الهلال قدمت شكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» ضد البرازيلي رينان لودي، ظهير الفريق الأول لكرة القدم، بعد أن أخطر الأزرق بفسخ عقده، وغادر بشكل مفاجئ.



وأضافت أن إدارة الهلال لم تتلقَّ من «فيفا» أي شكوى موازية من اللاعب ضد النادي حتى الآن.

وتابعت أن إدارة الزعيم أعدت لشكوى بالتعاون مع أحد أكبر المحامين المتخصِّصين في القضايا الدولية لدى «فيفا»، مستندةً إلى أن فسخ العقد من جهة اللاعب غير سليم ومشروع، لا سيما أن فترة إضافة وتعديل أسماء اللاعبين الأجانب لم تكن قد انتهت.

وطبقًا لها، يتضمَّن الملف عددًا من النقاط القانونية الداعمة لموقف النادي، تم توثيقها وتقديمها رسميا لجهات الاختصاص في الفيفا، بحسب التقرير.