شوبير بعد تعادل الزمالك مع الحدود: فيريرا خسر نفسه نقطتين

علق الإعلامي أحمد شوبير علي تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام الجونة أمس في بطولة الدوري الممتاز.

وكتب أحمد شوبير، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: 'يانيك فيريرا خسر نفسه نقطتين بنفسه''

وسقط فريق الزمالك في فخ التعادل الإيجابي (1-1) أمام ضيفه الجونة، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الثلاثاء على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

وافتتح الزمالك التسجيل في الدقيقة 27 عن طريق لاعبه الفلسطيني عدي الدباغ، بعدما تابع كرة عرضية داخل منطقة الجزاء ليحولها إلى الشباك.