تعليق غير متوقع من عمرو الدرديري بعد تعادل الزمالك أمام الجونة

وجه الناقد الرياضي عمرو الدرديري رسالة دعم إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بعد تعادله أمس أمام الجونة في بطولة الدوري الممتاز.

وكتب الدرديري من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر .

وسقط فريق الزمالك في فخ التعادل الإيجابي (1-1) أمام ضيفه الجونة، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الثلاثاء على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

وافتتح الزمالك التسجيل في الدقيقة 27 عن طريق لاعبه الفلسطيني عدي الدباغ، بعدما تابع كرة عرضية داخل منطقة الجزاء ليحولها إلى الشباك.