قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل الخطأ في قراءة الفاتحة يبطل الصلاة.. اعرف الموقف الشرعي
«قل من نفسه».. علاء إبراهيم ينتقد أداء الأهلي ويصف اعتراض ياسر إبراهيم بـ «المُحرج»
الأنبا بشارة يلتقي أعضاء اللجنة الأسقفية للدعوات بالكنيسة الكاثوليكية بمصر
إذا ضاق عليك الرزق وزادت المشاكل الزوجية .. هذا الفعل سبب الفقر فاحذره
رسميًا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه
أخطاء كارثية.. «ميدو» يهاجم الزمالك: عملتوا كل حاجة غلط قبل ماتش الجونة
هل صلاة الفجر هي صلاة الصبح؟.. انتبه لـ9 حقائق عليك معرفتها
نازل يهرج .. هيثم فاروق يوجّه اللوم للاعب الزمالك بعد التعادل مع الجونة
برعاية ترامب .. سوريا وإسرائيل على أعتاب اتفاق تاريخي لخفض التصعيد |تفاصيل
موجة الاعترافات الدولية بفلسطين .. بين تقويض الهدنة وتصعيد إسرائيلي مُتوقع
أسلحة دمار شامل وسجلات استراتيجية.. ضبط وثائق سرية خطيرة في مكتب جون بولتون
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نازل يهرج .. هيثم فاروق يوجّه اللوم للاعب الزمالك بعد التعادل مع الجونة

هيثم فاروق
هيثم فاروق
سارة عبد الله

علق هيثم فاروق، لاعب الزمالك السابق، على تعادل الفريق مع نظيره الجونة في منافسات الدوري الممتاز.

وكتب هيثم فاروق في تدوينه عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: “أداء سيئ فى الشوط الثاني تبديلات غير مجدية. إهدار نقطتين قبل أهم مباراة في الدوري”.

وتابع: “شيكو بانزا نازل يهرج خروج دونجا كشف الفريق حاجة صعبة جدا الأهم فى الموضوع هو الإستفادة من الأخطاء والاستعداد للقادم خلف الزمالك على طول الخط إن شاء الله”.

وانتهت مواجهة الزمالك أمام الجونة بالتعادل الإيجابي (1-1)، في المباراة التي جمعتهما أمس على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ورفع الزمالك رصيده إلى 17 نقطة ليحافظ على صدارة جدول الترتيب، بفارق نقطتين عن المصري صاحب المركز الثاني، وخمس نقاط عن الأهلي، وذلك قبل القمة المرتقبة بين الغريمين التقليديين.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك مباراته المقبلة أمام الأهلي يوم الاثنين 29 سبتمبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري.

هيثم فاروق شيكو بانزا الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بطاقة التموين

لا سكر ولا زيت.. استبعاد هذه الفئات من التموين بعد التحديث الجديد

مشغولات ذهبية

بعد تحقيقه قمة جديدة| انخفاض أسعار الذهب الان.. وهذه قيمة عيار 21

رحمة احمد

تضخم في الكبد.. نقل الفنانة رحمة أحمد إلى المستشفى |خاص

وزير التربية والتعليم

لطلاب أولى ثانوي | 3 قرارات جديدة بشأن البكالوريا والثانوية العامة الآن

الاسورة الفرعونية

عملتها من جديد .. فتاة تعيد الأسورة الفرعونية للحياة | تفاصيل

رحمة احمد

مربوحة راحت المستشفى .. اعرف مرض رحمة أحمد وسبب الإصابة به

أسعار الطماطم

بعد وصولها لـ 25 جنيهًا .. موعد انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق

ترامب

نبحث وقف الحرب وربما نُنهيها الآن.. ترامب: الاجتماع مع قادة الدول العربية والإسلامية كان عظيمًا

ترشيحاتنا

أحمد موسى

أحمد موسى: الرأي العام العالمي يقف ضد إسرائيل وأمريكا

أحمد موسى

أحمد موسى: المياه تمثل مسألة وجودية لمصر

ضياء رشوان

ضياء رشوان: الضفة الغربية مأساة الصراع الفلسطيني.. ومخطط إسرائيل الكبرى يهدد حل الدولتين

بالصور

تجعلها طازجة لفترة أطول.. طرق ذكية لحفظ النعناع والبقدونس والشبت والكزبرة |تعرف عليها

طرق لحفظ الخضروات والورقيات لفترة طويلة
طرق لحفظ الخضروات والورقيات لفترة طويلة
طرق لحفظ الخضروات والورقيات لفترة طويلة

يحمي اللثة ويقلل خطر فقدان الأسنان.. فوائد غير متوقعة لاتباع النظام الغذائي المتوسطي على صحة الفم

العلاقة بين النظام الغذائي المتوسطي وصحة الفم
العلاقة بين النظام الغذائي المتوسطي وصحة الفم
العلاقة بين النظام الغذائي المتوسطي وصحة الفم

لعلاج تساقط الشعر وتحفيز نموه .. وصفة طبيعية في المنزل

وصفة طبيعية لعمل سيروم الروزماري في المنزل
وصفة طبيعية لعمل سيروم الروزماري في المنزل
وصفة طبيعية لعمل سيروم الروزماري في المنزل

التهاب المفاصل الروماتويدي .. أبرز الأعراض غير المتوقعة ومضاعفاته الخطيرة

أعراض ومضاعفات غير متوقعة لالتهاب المفاصل الروماتويدي
أعراض ومضاعفات غير متوقعة لالتهاب المفاصل الروماتويدي
أعراض ومضاعفات غير متوقعة لالتهاب المفاصل الروماتويدي

فيديو

أمطار غزيرة ورياح شديدة تضرب شوارع جدة

أمطار غزيرة ورياح شديدة تضرب شوارع جدة بالسعودية | شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد