نازل يهرج .. هيثم فاروق يوجّه اللوم للاعب الزمالك بعد التعادل مع الجونة

علق هيثم فاروق، لاعب الزمالك السابق، على تعادل الفريق مع نظيره الجونة في منافسات الدوري الممتاز.

وكتب هيثم فاروق في تدوينه عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: “أداء سيئ فى الشوط الثاني تبديلات غير مجدية. إهدار نقطتين قبل أهم مباراة في الدوري”.

وتابع: “شيكو بانزا نازل يهرج خروج دونجا كشف الفريق حاجة صعبة جدا الأهم فى الموضوع هو الإستفادة من الأخطاء والاستعداد للقادم خلف الزمالك على طول الخط إن شاء الله”.

وانتهت مواجهة الزمالك أمام الجونة بالتعادل الإيجابي (1-1)، في المباراة التي جمعتهما أمس على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ورفع الزمالك رصيده إلى 17 نقطة ليحافظ على صدارة جدول الترتيب، بفارق نقطتين عن المصري صاحب المركز الثاني، وخمس نقاط عن الأهلي، وذلك قبل القمة المرتقبة بين الغريمين التقليديين.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك مباراته المقبلة أمام الأهلي يوم الاثنين 29 سبتمبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري.