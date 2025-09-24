تفوق مصري كاسح .. إبراهيم عبد الجواد يُهنئ بيراميدز بكأس إنتركونتيننتال

علق الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، على فوز نادي بيراميدز على أهلي جدة بكأس إنتركونتيننتال.

وكتب إبراهيم عبد الجواد عبر فيسبوك: "مبروك لبيراميدز أداء ونتيجة 100%؜ ثلاثية تاريخيّة لعملاق مصري جديد علي الساحتين العربية والأفريقية تفوق مصري كاسح في مواجهات الأشقاء المصرية السعودية .. مبروك يا رجالة مصر".

وتوج بيراميدز بكأس إنتركونتيننتال على حساب أهلى جدة بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية - جدة .

وأفتتح بيراميدز التهديف فى الدقيقة 21، بعد هجمة سريعة لبيراميدز انتهت بتمريرة عن طريق بلاتي توريه تجاه فيستون مايلي المتمركز داخل منطقة الجزاء والذي تمكن من السيطرة على الكرة ثم أطلق تسديدة سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وأدرك أهلي جدة هدف التعادل فى الدقيقة 45، بعد تنفيذ ناجح لركلة الجزاء عن طريق إيفان توني بتسديدة متقنة سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وجاء الهدف الثاني لـ بيراميدز فى الدقيقة 71، بعد انطلاقة سريعة على الجبهة اليمنى عن طريق محمود عبد الحفيظ زلاكة أنهاها بعرضية متوسطة الارتفاع إلى داخل منطقة الجزاء حيث استقبلها فيستون مايلي بتسديدة مباشرة سكنت الشباك.

وأضاف بيراميدز الهدف الثالث في الدقيقة 75، بعد تمريرة طولية من وسط الملعب الدفاعي لبيراميدز عن طريق علي جبر تمكن فيستون مايلي من ترويضها بشكل جيد داخل منطقة الجزاء ووضع الكرة بذكاء داخل الشباك.