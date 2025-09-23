حازم إمام: فيريرا أخطأ في إدارة لقاء الزمالك والجونة



انتقد حازم إمام، نجم الزمالك السابق، أداء الفريق الأبيض أمام الجونة في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1)، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز، والتي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي.



ورفع الزمالك رصيده بعد اللقاء إلى 17 نقطة ليواصل تصدر جدول ترتيب الدوري، لكنه أهدر نقطتين ثمينتين قبل مواجهة القمة المرتقبة أمام الأهلي.



وأكد حازم إمام في تصريحات تلفزيونية أن الزمالك كان الأفضل طوال اللقاء وصنع فرصًا عديدة، في حين لم يشكل الجونة خطورة حقيقية سوى في لقطتين فقط، إلا أن الفريق الأبيض استقبل هدفًا قاتلًا في الدقائق الأخيرة.



وأضاف أن المدير الفني جوسفالدو فيريرا يتحمل جزءًا من المسؤولية، موضحًا: "الزمالك لعب بشكل جيد، لكن كان هناك غياب للسيناريوهات البديلة، وهو ما كلف الفريق خسارة نقطتين مهمتين"، على حد تعبيره.



كما أبدى استياءه من خروج لاعب الوسط نبيل عماد "دونجا" من الملعب مصابًا، قائلًا إن غيابه يمثل أزمة كبيرة نظرًا لعدم وجود بديل قادر على أداء نفس الأدوار الدفاعية واستخلاص الكرات.