مش مكتوبلنا نفرح .. ناقد رياضي ينتقد تعادل الزمالك مع الجونة

علق الناقد الرياضي عمرو الدرديري علي تعادل نادي الزمالك اليوم امام الجونة في بطولة الدوري الممتاز

وكتب الدرديري من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" نهاية اللقاء بالتعادل الايجابي ومش مكتوبلنا نفرح والله



سقط فريق الزمالك في فخ التعادل الإيجابي (1-1) أمام ضيفه الجونة، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الثلاثاء على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

افتتح الزمالك التسجيل في الدقيقة 27 عن طريق لاعبه الفلسطيني عدي الدباغ، بعدما تابع كرة عرضية داخل منطقة الجزاء ليحولها إلى الشباك.