وزير التخطيط والتعاون الدولي الفلسطيني يثمن دور مصر المحوري لدعم حقوق الشعب الفلسطيني
أمطار وضباب ورياح.. طقس متقلب يضرب معظم أنحاء البلاد غدا
كيفية الاستفادة من الخصم 50% على مخالفات المرور
تقدم قروضا استهلاكية .. الرقابة المالية تحذر من انتشار صفحات وهمية على السوشيال ميديا
مندوب مصر بالأمم المتحدة: الأوضاع الإنسانية في غزة وصلت إلى مرحلة كارثية بسبب عراقيل إسرائيل
موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة أمام الجمهور
كأس إنتركونتيننتال .. بيراميدز يسجل هدفين فى 4 دقائق أمام أهلى جدة ويتقدم 3-1
الرئيس الفلسطيني يكلف اللواء منير الزعبي بأعمال رئيس لجنة الضباط لقوى الأمن لمدة عام
رئيس "الفيدرالي الأمريكي": كل المسارات بشأن أسعار الفائدة محفوفة بالمخاطر سواء الخفض أو الرفع
زيلينسكي يلتقي ترامب ويشارك في جلسة لمجلس الأمن حول أوكرانيا
أبو الغيط: الاحتلال يعمل على محو الشعب الفلسطيني من الوجود
رياضة

مش مكتوبلنا نفرح .. ناقد رياضي ينتقد تعادل الزمالك مع الجونة

منار نور

علق الناقد الرياضي عمرو الدرديري علي تعادل نادي الزمالك اليوم امام الجونة في بطولة الدوري الممتاز

وكتب الدرديري من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" نهاية اللقاء بالتعادل الايجابي ومش مكتوبلنا نفرح والله


سقط فريق الزمالك في فخ التعادل الإيجابي (1-1) أمام ضيفه الجونة، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الثلاثاء على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

افتتح الزمالك التسجيل في الدقيقة 27 عن طريق لاعبه الفلسطيني عدي الدباغ، بعدما تابع كرة عرضية داخل منطقة الجزاء ليحولها إلى الشباك.

