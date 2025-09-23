الدوري المصري.. الزمالك يتعثر أمام الجونة بالتعادل الإيجابي 1-1

سقط فريق الزمالك في فخ التعادل الإيجابي (1-1) أمام ضيفه الجونة، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الثلاثاء على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.



افتتح الزمالك التسجيل في الدقيقة 27 عن طريق لاعبه الفلسطيني عدي الدباغ، بعدما تابع كرة عرضية داخل منطقة الجزاء ليحولها إلى الشباك.



وفي اللحظات الأخيرة، نجح الجونة في إدراك التعادل عند الدقيقة 86، عبر تسديدة قوية من محمد عماد من خارج منطقة الجزاء بعد هجمة منسقة.



بهذا التعادل، رفع الزمالك رصيده إلى 17 نقطة ليواصل صدارة جدول الترتيب، غير أن فقدان نقطتين قد يلقي بظلاله على استعداداته لمباراة القمة المرتقبة أمام الأهلي يوم الإثنين المقبل، 29 سبتمبر.

أما الجونة، فوصل إلى النقطة الثامنة، ليحتل المركز الرابع عشر في جدول الدوري.