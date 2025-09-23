استبعاد صلاح .. تشكيل ليفربول ضد ساوثهامبتون في كأس كاراباو

أعلن آرني سلوت، مدرب ليفربول، التشكيل الأساسي لمواجهة ساوثهامبتون، اليوم الثلاثاء، في تمام العاشرة مساءً، ضمن منافسات الدور الثالث من بطولة كأس كاراباو.

واستبعد سلوت النجم المصري محمد صلاح، لإراحته حيث اعتمد على عدد كبير من البدلاء في لقاء اليوم.

تشكيل ليفربول ضد ساوثهامبتون

حراسة المرمى: مامارداشفيلي.

الدفاع: فريمبونج - جوميز - جيوفاني - آندي روبرتسون.

خط الوسط: واتارو إندو - نيوني - كورتيس جونز.

الهجوم: فيديريكو كييزا - نجوموها - ألكسندر إيزاك.

ويحمل نيوكاسل يونايتد لقب النسخة الماضية من بطولة كأس كاراباو (2024-2026).