رونالدو بديلا.. تشكيل النصر ضد جدة في كأس خادم الحرمين

أعلن خورخي خيسوس، مدرب النصر، التشكيل الأساسي لمواجهة جدة، اليوم الثلاثاء، في إطار دور الـ32 ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتنطلق مباراة النصر وجدة في التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على استاد مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية.

ويجلس كل من: كريستيانو رونالدو وساديو ماني وجواو فيليكس على مقاعد بدلاء النصر، حيث يفضل خيسوس إراحتهم.

تشكيل النصر ضد جدة

حراسة المرمى: بينتو ماثيوس

الدفاع: نواف بوشل - عبدالإله العمر -، أنياجيو مارتينيز - سلطان الغنام

الوسط: عبدالله الخيبري - على الحسن - أنجيلو جابرييل.

الهجوم: عبدالرحمن غريب - ويسلي - هارون كمارا