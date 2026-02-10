قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

إحالة 11 عاملا بالمنشآت الخدمية بمركزي ههيا وفاقوس بالشرقية للتحقيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محمد الطحاوي

أصدر المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية ، تعليمات بإحالة عددٍ من العاملين غير الملتزمين بالتواجد في مقار عملهم بالمنشآت الخدمية المختلفة للتحقيق، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم ، مؤكداً أن الإنضباط والإلتزام معيار تقييم مستوى الأداء لتحسين مستوى الخدمات المقدَّمة للمواطنين.

وشدد المحافظ، على ضرورة إستمرار تكثيف أعمال لجان المتابعة الميدانية والمرور المفاجئ على المنشآت الخدمية بمختلف القطاعات لضبط منظومة العمل، ورصد أي حالات تقصير أو إهمال، ومحاسبة المقصِّرين بكل حزم.

 من جانبه، أوضح محمد السيد مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام، أنه تم تشكيل عدة لجان للمرور على المنشآت الخدمية المختلفة بمركزي ههيا وفاقوس لمتابعة سير إنتظام العاملين بها والتأكد من إلتزامهم بمواعيد العمل المحددة وأسفرت أعمال اللجان عن عدم  حضور (٣) من  العاملين بمقر الوحدة الصحية بقرية العدوة  التابعة للإدارة الصحية بههيا ، وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد الغياب وعدم حضور (٢) من العاملين بمقر الوحدة البيطرية بالصالحية القديمة التابعة للإدارة البيطرية بفاقوس ، وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد الغياب ، كذلك التحقيق مع مسئولى سجلات الحضور والإنصراف لعدم قيامهم بالتسديد قرين اسماء العاملين حتي المواعيد المقررة.

كما تبين عدم تواجد (٢) من العاملين بمقر الوحدة الصحية بالصالحية القديمة التابعة للإدارة الصحية بفاقوس كذلك عدم حضور(٢) بالوحدة  وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل والغياب وعدم تواجد عدد من العاملين بمدرسة الحرية (٢) الإبتدائية بالصالحية القديمة التابعة للإدارة التعليمية بفاقوس ليقرر محافظ الشرقية إحالة العاملين غير الملتزمين للتحقيق في المخالفات الواردة بالتقرير لإتخاذ ما يلزم قانوناً حيالهم.

الشرقية محافظ الشرقية العاملين غير الملتزمين الإجراءات القانونية

