أحمد موسى: إسبانيا تحقق رسميا في جرائم إسرائيل بغزة وتفتح الباب للمحاكمة الدولية
ترامب يبحث مع قادة عرب خطة شاملة لوقف الحرب في غزة وانسحاب إسرائيلي مشروط
حبس وغرامة.. عقوبات رادعة تطارد مدير مدرسة متحر.ش في شبين القناطر
بمشاركة مدبولي| ترامب يلتقي رؤساء حكومات الدول العربية والإسلامية.. صور
أمير قطر في لقاء مع ترامب: نعول عليك لوضع حد للحرب في غزة
تكريم أنغام على مسرح رويال ألبرت فى لندن .. صور
الصحة العالمية ترد على تصريحات ترامب | هل البنادول يسبب التوحد
الدفاع الروسية: استهداف البنية التحتية لمطار عسكري أوكراني في مقاطعة سومي
رابطة الأندية تؤجل قرارا رسميا بسبب مباراة الأهلي والزمالك
وزير التخطيط والتعاون الدولي الفلسطيني يثمن دور مصر المحوري لدعم حقوق الشعب الفلسطيني
أمطار وضباب ورياح.. طقس متقلب يضرب معظم أنحاء البلاد غدا
كيفية الاستفادة من الخصم 50% على مخالفات المرور
رياضة

رابطة الأندية تؤجل قرارا رسميا بسبب مباراة الأهلي والزمالك

حمزة شعيب

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة عن قرارها بنقل جميع مباريات الدوري التي كان من المقرر إقامتها على استاد القاهرة الدولي، وذلك بعد انتهاء مباراة القمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك يوم 29 سبتمبر الجاري.

ويأتي هذا القرار، الذي تم إخطار إدارة الاستاد به رسمياً، دعمًا للمنتخب الوطني في استعداداته الحاسمة لخوض تصفيات كأس العالم.

وتهدف الرابطة من هذه الخطوة إلى إتاحة الفرصة للمنتخب للتدرب على أرضية الملعب الأساسية، بالإضافة إلى الحفاظ على حالة أرضية الملعب لضمان أفضل الظروف الفنية للمباراة الهامة.

ومن المقرر أن يستمر نقل المباريات من استاد القاهرة حتى يوم 12 أكتوبر المقبل، وهو موعد مباراة المنتخب المصري أمام غينيا بيساو ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

مباراة الأهلي و الزمالك مباراة القمة استاد القاهرة

وزير التعليم

قرار عاجل بشأن مادة الرياضيات للصف الأول الابتدائي

بطاقة التموين

لا سكر ولا زيت.. استبعاد هذه الفئات من التموين بعد التحديث الجديد

مشغولات ذهبية

بعد تحقيقه قمة جديدة| انخفاض أسعار الذهب الان.. وهذه قيمة عيار 21

مواعيد غلق المحلات في الشتاء2025

خلال أيام.. موعد تطبيق غلق المحلات في التوقيت الشتوي 2025

رحمة احمد

تضخم في الكبد.. نقل الفنانة رحمة أحمد إلى المستشفى |خاص

مفتي السعودية

إجراء عاجل من خادم الحرمين بعد وفاة مفتي السعودية

محمد صلاح

فيفا يفاجئ محمد صلاح عقب خسارة الكرة الذهبية 2025.. ماذا حدث؟

الرئيس الفرنسي مع الشرطي

فيديو لإحراج رئيس دولة.. الشرطة الأمريكية توقف سيارة ماكرون لأجل مرور ترامب

Pixel 10 Pro XL

هل تواجه مشكلة في صوت فيديوهاتك على Pixel 10 Pro XL؟.. جوجل ترد

OnePlus 15

تسريب الصور الأولى لهاتف OnePlus 15.. تصميم جديد ومثير للجدل لمنافس آيفون 17 وجالكسي S26

Xiaomi 17 Ultra

معركة العمالقة لعام 2026.. مقارنة شاملة بين iPhone 17 Pro Max وXiaomi 17 Ultra المرتقب

تكريم أنغام على مسرح رويال ألبرت فى لندن .. صور

هذه العشبة تزيل السموم وتعالج الأمراض المزمنة

سلاح ذو حدين .. احم نفسك من أضرار الماتشا بهذه الحيل

عملتها من جديد .. فتاة تعيد الأسورة الفرعونية للحياة | تفاصيل

وفاة مفتي المملكة

رحيل قامة دينية كبيرة.. وفاة مفتي المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ

طلاق مسلم ويارا

​مش مسامح أمي وأختي.. شقيقة مسلم تهاجمه وتصفه بـ المجنون

جوائز الكرة الذهبية

جوائز الكرة الذهبية 2025 .. مفاجآت بالجملة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

