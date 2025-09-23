رابطة الأندية تؤجل قرارا رسميا بسبب مباراة الأهلي والزمالك

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة عن قرارها بنقل جميع مباريات الدوري التي كان من المقرر إقامتها على استاد القاهرة الدولي، وذلك بعد انتهاء مباراة القمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك يوم 29 سبتمبر الجاري.

ويأتي هذا القرار، الذي تم إخطار إدارة الاستاد به رسمياً، دعمًا للمنتخب الوطني في استعداداته الحاسمة لخوض تصفيات كأس العالم.

وتهدف الرابطة من هذه الخطوة إلى إتاحة الفرصة للمنتخب للتدرب على أرضية الملعب الأساسية، بالإضافة إلى الحفاظ على حالة أرضية الملعب لضمان أفضل الظروف الفنية للمباراة الهامة.

ومن المقرر أن يستمر نقل المباريات من استاد القاهرة حتى يوم 12 أكتوبر المقبل، وهو موعد مباراة المنتخب المصري أمام غينيا بيساو ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.