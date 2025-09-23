قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى: إسبانيا تحقق رسميا في جرائم إسرائيل بغزة وتفتح الباب للمحاكمة الدولية
ترامب يبحث مع قادة عرب خطة شاملة لوقف الحرب في غزة وانسحاب إسرائيلي مشروط
حبس وغرامة.. عقوبات رادعة تطارد مدير مدرسة متحر.ش في شبين القناطر
بمشاركة مدبولي| ترامب يلتقي رؤساء حكومات الدول العربية والإسلامية.. صور
أمير قطر في لقاء مع ترامب: نعول عليك لوضع حد للحرب في غزة
تكريم أنغام على مسرح رويال ألبرت فى لندن .. صور
الصحة العالمية ترد على تصريحات ترامب | هل البنادول يسبب التوحد
الدفاع الروسية: استهداف البنية التحتية لمطار عسكري أوكراني في مقاطعة سومي
رابطة الأندية تؤجل قرارا رسميا بسبب مباراة الأهلي والزمالك
وزير التخطيط والتعاون الدولي الفلسطيني يثمن دور مصر المحوري لدعم حقوق الشعب الفلسطيني
أمطار وضباب ورياح.. طقس متقلب يضرب معظم أنحاء البلاد غدا
كيفية الاستفادة من الخصم 50% على مخالفات المرور
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد التعادل مع الجونة

انتهت مواجهة الزمالك أمام الجونة بالتعادل الإيجابي (1-1)، في المباراة التي جمعتهما اليوم على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.


ورفع الزمالك رصيده إلى 17 نقطة ليحافظ على صدارة جدول الترتيب، بفارق نقطتين عن المصري صاحب المركز الثاني، وخمس نقاط عن الأهلي، وذلك قبل القمة المرتقبة بين الغريمين التقليديين.


ومن المقرر أن يخوض الزمالك مباراته المقبلة أمام الأهلي يوم الاثنين 29 سبتمبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري.

قال البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك، إن فريقه سجل هدفًا وظهر بشكل جيد في بداية مباراة الجونة اليوم في مسابقة الدوري الممتاز.

وأضاف في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء:" في الشوط الثاني سمحنا للمنافس بالعودة في المباراة ولم نظهر بالشكل المطلوب، وما حدث كان من المفترض أن يحدث، لأن الجونة يستحق التعادل في لقاء اليوم".

وواصل المدير الفني :" محمد شحاتة لا يزال مصابًا منذ أسابيع، ولا أساس من الصحة لما يتردد بشأن التركيز على مباراة القمة خلال مباراة الجونة".

وتابع فيريرا: "عندما نفوز نكون جميعًا في موضع المسئولية، وعندما نخسر أو نتعادل نكون جميعًا مسئولين أيضًا عن النتيجة".

