موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد التعادل مع الجونة

انتهت مواجهة الزمالك أمام الجونة بالتعادل الإيجابي (1-1)، في المباراة التي جمعتهما اليوم على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.



ورفع الزمالك رصيده إلى 17 نقطة ليحافظ على صدارة جدول الترتيب، بفارق نقطتين عن المصري صاحب المركز الثاني، وخمس نقاط عن الأهلي، وذلك قبل القمة المرتقبة بين الغريمين التقليديين.



ومن المقرر أن يخوض الزمالك مباراته المقبلة أمام الأهلي يوم الاثنين 29 سبتمبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري.

قال البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك، إن فريقه سجل هدفًا وظهر بشكل جيد في بداية مباراة الجونة اليوم في مسابقة الدوري الممتاز.

وأضاف في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء:" في الشوط الثاني سمحنا للمنافس بالعودة في المباراة ولم نظهر بالشكل المطلوب، وما حدث كان من المفترض أن يحدث، لأن الجونة يستحق التعادل في لقاء اليوم".

وواصل المدير الفني :" محمد شحاتة لا يزال مصابًا منذ أسابيع، ولا أساس من الصحة لما يتردد بشأن التركيز على مباراة القمة خلال مباراة الجونة".

وتابع فيريرا: "عندما نفوز نكون جميعًا في موضع المسئولية، وعندما نخسر أو نتعادل نكون جميعًا مسئولين أيضًا عن النتيجة".