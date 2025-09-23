كأس كاراباو.. ليفربول يتقدم على ساوثهامبتون بهدف إيزاك في الشوط الأول

تقدم فريق ليفربول على نظيره ساوثهامبتون بهدف نظيف في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الدور الثالث ببطولة كأس كاراباو.

جاء هدف ليفربول بتوقيع اللاعب ألكسندر إيزاك في الدقيقة 43.

واستبعد آرني سلوت مدرب ليفربول، النجم المصري محمد صلاح، لإراحته حيث اعتمد على عدد كبير من البدلاء في لقاء اليوم.

تشكيل ليفربول ضد ساوثهامبتون



حراسة المرمى: مامارداشفيلي.

الدفاع: فريمبونج - جوميز - جيوفاني - آندي روبرتسون.

خط الوسط: واتارو إندو - نيوني - كورتيس جونز.

الهجوم: فيديريكو كييزا - نجوموها - ألكسندر إيزاك.

ويحمل نيوكاسل يونايتد لقب النسخة الماضية من بطولة كأس كاراباو (2024- 2025).