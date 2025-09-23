قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير التخطيط والتعاون الدولي الفلسطيني يثمن دور مصر المحوري لدعم حقوق الشعب الفلسطيني
أمطار وضباب ورياح.. طقس متقلب يضرب معظم أنحاء البلاد غدا
كيفية الاستفادة من الخصم 50% على مخالفات المرور
تقدم قروضا استهلاكية .. الرقابة المالية تحذر من انتشار صفحات وهمية على السوشيال ميديا
مندوب مصر بالأمم المتحدة: الأوضاع الإنسانية في غزة وصلت إلى مرحلة كارثية بسبب عراقيل إسرائيل
موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة أمام الجمهور
كأس إنتركونتيننتال .. بيراميدز يسجل هدفين فى 4 دقائق أمام أهلى جدة ويتقدم 3-1
الرئيس الفلسطيني يكلف اللواء منير الزعبي بأعمال رئيس لجنة الضباط لقوى الأمن لمدة عام
رئيس "الفيدرالي الأمريكي": كل المسارات بشأن أسعار الفائدة محفوفة بالمخاطر سواء الخفض أو الرفع
زيلينسكي يلتقي ترامب ويشارك في جلسة لمجلس الأمن حول أوكرانيا
أبو الغيط: الاحتلال يعمل على محو الشعب الفلسطيني من الوجود
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

بيراميدز بطلاً لـ كأس إنتركونتيننتال على حساب أهلى جدة

فيستون مايلي
فيستون مايلي
حسن العمدة

توج بيراميدز  بكأس إنتركونتيننتال على حساب أهلى جدة بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية - جدة .

وأفتتح بيراميدز التهديف فى الدقيقة 21، بعد هجمة سريعة لبيراميدز انتهت بتمريرة عن طريق بلاتي توريه تجاه فيستون مايلي المتمركز داخل منطقة الجزاء والذي تمكن من السيطرة على الكرة ثم أطلق تسديدة سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وأدرك أهلي جدة هدف التعادل فى الدقيقة 45، بعد تنفيذ ناجح لركلة الجزاء عن طريق إيفان توني بتسديدة متقنة سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وجاء الهدف الثاني لـ بيراميدز فى الدقيقة 71، بعد انطلاقة سريعة على الجبهة اليمنى عن طريق محمود عبد الحفيظ زلاكة أنهاها بعرضية متوسطة الارتفاع إلى داخل منطقة الجزاء حيث استقبلها فيستون مايلي بتسديدة مباشرة سكنت الشباك.

وأضاف بيراميدز الهدف الثالث في الدقيقة 75، بعد تمريرة طولية من وسط الملعب الدفاعي لبيراميدز عن طريق علي جبر تمكن فيستون مايلي من ترويضها بشكل جيد داخل منطقة الجزاء ووضع الكرة بذكاء داخل الشباك.

ونفذت ركلة ركنية لبيراميدز، بمجموعة من التمريرات القصيرة لكنها انتهت دون خطورة على المرمى في الدقيقة 3.

وتوقفت المباراة لإصابة محمد عبد الرحمن لاعب الأهلي في الدقيقة 6.

وجاءت محاولة هجومية خطيرة لبيراميدز بتسديدة عن طريق أحمد عاطف من داخل منطقة الجزاء تصدى لها الحارس إدوارد ميندي وأنقذ مرماه من هدف محقق في الدقيقة 13.

وجاء هدف محقق ضائع للأهلي عن طريق إنزو ميلو المنفرد تماما بالمرمى داخل منطقة الجزاء والذي أطلق تسديدة تجاه المرمى لكن تألق الحارس أحمد الشناوي حال دون اعلان هدف التعادل في الدقيقة 34.

ونفذت محاولة هجومية لبيراميدز بعرضية من الجبهة اليمنى عن طريق محمد الشيبي إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها فيستون مايلي برأسية ضعيفة تصدى لها الحارس بسهولة في الدقيقة 36.

وأهدر بيراميدز هدف محقق بتسديدة عن طريق فيستون ماييلي من داخل منطقة الجزاء اصطدمت بالقائم الأيسر للمرمى في الدقيقة 42.

 وجاء هدف محقق ضائع لبيراميدز بتسديدة قوية عن طريق محمود عبد الحفيظ زلاكة من على حدود الزاوية اليسرى لمنطقة الجزاء ارتدت من القائم الأيسر للمرمى في الدقيقة 45+9.


 

فيستون مايلي بيراميدز كأس إنتركونتيننتال أهلى جدة

