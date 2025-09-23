قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

رمضان السيد: حرس الحدود كان الأقرب للفوز وريبيرو خلص على عبدالقادر

ياسمين تيسير

أكد رمضان السيد نجم فريق الأهلي السابق أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يعاني من الجانب البدني الضعيف في المباريات الأخيرة في بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم "دوري نايل".

وقال رمضان السيد نجم فريق الأهلي السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" فريق الأهلي قدم أداء أقل من المتوقع فنياً في مباراة حرس الحدود ببطولة الدوري الممتاز على الرغم من الفوز بثلاثية مقابل هدفين ".

وأشار إلى أن فريق حرس الحدود كان الأخطر على مرمى مصطفى شوبير حارس مرمى فريق الأهلي وكان الأقرب للفوز واقتناص الثلاث نقاط.

وأوضح أن أحمد عبد القادر يستحق الحصول على فرصة أكبر مع النادي الأهلي في المباريات المقبلة وكان له دور في مباراة حرس الحدود على عكس المغربي أشرف بن شرقي الذي يفتقد مستواه الفني المعروف عنه منذ التعاقد معه في الأهلي.

وشدد على أن المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني السابق لفريق الأهلي أحد الأسباب الرئيسية في تراجع مستوى أحمد عبد القادر وتجميده داخل فريق الأهلي.

