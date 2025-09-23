قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير التخطيط والتعاون الدولي الفلسطيني يثمن دور مصر المحوري لدعم حقوق الشعب الفلسطيني
أمطار وضباب ورياح.. طقس متقلب يضرب معظم أنحاء البلاد غدا
كيفية الاستفادة من الخصم 50% على مخالفات المرور
تقدم قروضا استهلاكية .. الرقابة المالية تحذر من انتشار صفحات وهمية على السوشيال ميديا
مندوب مصر بالأمم المتحدة: الأوضاع الإنسانية في غزة وصلت إلى مرحلة كارثية بسبب عراقيل إسرائيل
موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة أمام الجمهور
كأس إنتركونتيننتال .. بيراميدز يسجل هدفين فى 4 دقائق أمام أهلى جدة ويتقدم 3-1
الرئيس الفلسطيني يكلف اللواء منير الزعبي بأعمال رئيس لجنة الضباط لقوى الأمن لمدة عام
رئيس "الفيدرالي الأمريكي": كل المسارات بشأن أسعار الفائدة محفوفة بالمخاطر سواء الخفض أو الرفع
زيلينسكي يلتقي ترامب ويشارك في جلسة لمجلس الأمن حول أوكرانيا
أبو الغيط: الاحتلال يعمل على محو الشعب الفلسطيني من الوجود
جائزة المباراة تثير أزمة.. ياسر إبراهيم يتمرد واتجاه بالأهلي لمعاقبته

ياسر ابراهيم
ياسر ابراهيم
يسري غازي

نشبت أزمة حادة عقب انتهاء مباراة الأهلي وحرس الحدود التي أقيمت في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز .

وقاد ياسر إبراهيم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي لتحقيق الفوز على نظيره فريق حرس الحدود بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الثامنة من عمر الدوري الممتاز.

تمثلت الأزمة في اعتراض ياسر إبراهيم على اختيار زميله مروان عطية رجل المباراة عقب انتهاء مباراة الأهلي وحرس الحدود.
 

اعتراض ياسر إبراهيم

ظهر ياسر إبراهيم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، غاضبًا عقب مباراة حرس الحدود أثناء استلام زميله مروان عطية جائزة أفضل لاعب في مباراة الحرس.

وقال ياسر إبراهيم أثناء خروجه لمراقب المباراة: "عاوز أفهم والله، هو إنتوا بتوزعوا الجائزة على أي أساس".

وسادت حالة من الغضب بين جماهير النادي الأهلي عبر السوشيال ميديا بعد تصرف ياسر إبراهيم غير اللائق.

ووجه ياسر ابراهيم انتقادا حادا اعتراضا على اختيار رجل المباراة بعد اختيار مروان عطية وقال :  عاوز افهم والله هو انتوا بتختاروا الجايزة على أي اساس.

ياسر إبراهيم يوضح


حرص ياسر إبراهيم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على نشر رسالة عبر حسابه عقب تداول فيديو خاص بانفعاله على تتويج زميله مروان عطية بجائزة أفضل لاعب في مباراة حرس الحدود.

وكتب ياسر عبر حسابه: "مبروك لأخويا طبعا وفرحان ليك والله أنا لا أقصد مروان خالص وكلامي مكنش لمروان خالص".

وأضاف: "بالعكس أنا كلامي لناس تانية ومبروك لجمهور النادي الأهلي وربنا يكرم في اللي جاي ان شاء الله".

اتجاه لمعاقبة ياسر إبراهيم

يتجه وليد صلاح الدين مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لتوقيع عقوبة مالية ضد ياسر إبراهيم مدافع الفريق.

ويأتي ذلك عقب تصرف اللاعب أثناء استلام زميله مروان عطية جائزة رجل المباراة عقب لقاء حرس الحدود.

