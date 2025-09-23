جائزة المباراة تثير أزمة.. ياسر إبراهيم يتمرد واتجاه بالأهلي لمعاقبته

نشبت أزمة حادة عقب انتهاء مباراة الأهلي وحرس الحدود التي أقيمت في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز .

وقاد ياسر إبراهيم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي لتحقيق الفوز على نظيره فريق حرس الحدود بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الثامنة من عمر الدوري الممتاز.

تمثلت الأزمة في اعتراض ياسر إبراهيم على اختيار زميله مروان عطية رجل المباراة عقب انتهاء مباراة الأهلي وحرس الحدود.



اعتراض ياسر إبراهيم

ظهر ياسر إبراهيم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، غاضبًا عقب مباراة حرس الحدود أثناء استلام زميله مروان عطية جائزة أفضل لاعب في مباراة الحرس.

وقال ياسر إبراهيم أثناء خروجه لمراقب المباراة: "عاوز أفهم والله، هو إنتوا بتوزعوا الجائزة على أي أساس".

وسادت حالة من الغضب بين جماهير النادي الأهلي عبر السوشيال ميديا بعد تصرف ياسر إبراهيم غير اللائق.

ووجه ياسر ابراهيم انتقادا حادا اعتراضا على اختيار رجل المباراة بعد اختيار مروان عطية وقال : عاوز افهم والله هو انتوا بتختاروا الجايزة على أي اساس.

ياسر إبراهيم يوضح



حرص ياسر إبراهيم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على نشر رسالة عبر حسابه عقب تداول فيديو خاص بانفعاله على تتويج زميله مروان عطية بجائزة أفضل لاعب في مباراة حرس الحدود.

وكتب ياسر عبر حسابه: "مبروك لأخويا طبعا وفرحان ليك والله أنا لا أقصد مروان خالص وكلامي مكنش لمروان خالص".

وأضاف: "بالعكس أنا كلامي لناس تانية ومبروك لجمهور النادي الأهلي وربنا يكرم في اللي جاي ان شاء الله".

اتجاه لمعاقبة ياسر إبراهيم

يتجه وليد صلاح الدين مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لتوقيع عقوبة مالية ضد ياسر إبراهيم مدافع الفريق.

ويأتي ذلك عقب تصرف اللاعب أثناء استلام زميله مروان عطية جائزة رجل المباراة عقب لقاء حرس الحدود.