شوبير يُهنئ بيراميدز بكأس إنتركونتيننتال .. ماذا قال؟

هنّأ الإعلامي أحمد شوبير، نادي بيراميدز بالفوز بكأس إنتركونتيننتال على حساب أهلي جدة.

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: “مبروك لبيراميدز الفوز المستحق والأداء الرائع أمام أهلي جدة والتتويج بكأس القارات الثلاثة، النادي اكتسب قوة حقيقة في المنافسات القارية خاصة بعد التتويج ببطولة أفريقيا”.

وتوج بيراميدز بكأس إنتركونتيننتال على حساب أهلى جدة بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية - جدة.

وافتتح بيراميدز التهديف فى الدقيقة 21، بعد هجمة سريعة لبيراميدز انتهت بتمريرة عن طريق بلاتي توريه تجاه فيستون مايلي المتمركز داخل منطقة الجزاء والذي تمكن من السيطرة على الكرة ثم أطلق تسديدة سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وأدرك أهلي جدة هدف التعادل فى الدقيقة 45، بعد تنفيذ ناجح لركلة الجزاء عن طريق إيفان توني بتسديدة متقنة سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وجاء الهدف الثاني لـ بيراميدز فى الدقيقة 71، بعد انطلاقة سريعة على الجبهة اليمنى عن طريق محمود عبد الحفيظ زلاكة أنهاها بعرضية متوسطة الارتفاع إلى داخل منطقة الجزاء حيث استقبلها فيستون مايلي بتسديدة مباشرة سكنت الشباك.

وأضاف بيراميدز الهدف الثالث في الدقيقة 75، بعد تمريرة طولية من وسط الملعب الدفاعي لبيراميدز عن طريق علي جبر تمكن فيستون مايلي من ترويضها بشكل جيد داخل منطقة الجزاء ووضع الكرة بذكاء داخل الشباك.