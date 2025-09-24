بعد حذفها .. عضو مجلس الأهلي يعتذر عن تهنئة بيراميدز ويؤكد: «النية كانت للاعبين فقط»

وجّه محمد سراج، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، رسالة توضيحية بعد حذفه منشور تهنئة نادي بيراميدز بمناسبة تتويجه بكأس إنتركونتيننتال.

وكتب سراج عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك": "أعتذر عن منشور التهنئة الذي نشرته منذ قليل، فقد كان المقصد منه بمنتهى حسن النية، والله أعلم. والتهنئة كنت أقصد بها اللاعبين الذين لعبوا بروح عالية ورجولة كلاعبين مصريين (معظم الفريق) أمام فريق غير مصري ولاعبين أجانب. لم أقصد بها تهنئة الإدارات أو غيرها، ولم يكن في نيتي ذلك. ولم يحدث أن هنأ أحد النادي الأهلي سابقًا لأقدم له تهنئة رسمية. ما حدث كان بشكل عفوي وودي".

وتابع: "كان من الممكن أن ألقي باللوم على الأدمن أو شخص آخر كتب المنشور، لكنني أحب المصارحة والمواجهة واحترام الجمهور والأصدقاء قبل كل شيء. أسأت التقدير في صياغة التهنئة، ونحن جميعًا بشر قد نخطئ أو نصيب".

وأضاف: "أعتقد أن موقفي معروف وواضح في مواقف سابقة كثيرة ومسجل ضد أي توجه ضد النادي من قريب أو بعيد. على العكس، البوست لا علاقة له باستمراري في النادي من عدمه، فمع كل مواقفي السابقة – والتي ربما سببت ضررًا شخصيًا لي – لم أخرج لأوضح أو أتاجر بالأمر، وسبب مواقفي هو غيرتي على النادي كأي مشجع ومحب للأهلي قبل أن أكون مسؤولاً. بل إن المنصب يقيدني في بعض الأحيان بسبب تقاليده".

وأوضح: "على العكس، إذا لم أستمر في منصبي فسأكون أكثر حرية في الردود والهجوم، وهذا ما سيحدث فعلًا إن لم أعد في موقع المسؤولية مستقبلاً، ولن يهمني مجاملة أحد أو كسب رضا أحد، لأن الأهلي وحده هو ما يشغلني".

واختتم: "أكرّر اعتذاري مرة أخرى، وما حدث كان بشكل عفوي، وكل الاحترام لأي شخص شعر بالضيق أو الغضب من المنشور. وأهم شيء أن يكرمنا الله في المباراة القادمة ويستعيد الفريق مكانه المفضل في الصدارة قريبًا بإذن الله".