الأفضل بفارق كبير .. ناقد رياضي يُشيد بـ «دونجا» ولاعبي الزمالك

وجه المعلق الرياضي أحمد الطيب، رسالة لبعض لاعبي نادي الزمالك، بعد تعرضهم لحملات هجومية.

وكتب الطيب عبر فيسبوك: "انا مبسوط جداً إن الحملة الشرسة للإطاحة بدونجا لاعب وسط الزمالك لم تنجح وتم إحباطها بالاهمال تجاه هذه الحملات من ناحية والعمل الجاد من ناحية اخرى !! براڤو دونجا افضل لاعب مركز 6 فى مصر بفارق كبير عن أقرب ملاحقيه !!

وتابع: “كذلك حسام عبد المجيد ومحمد صبحى وعمر جابر وعبدالله السعيد وناصر ماهر. جميعهم الأفضل فى مراكزهم وبفارق كبير”.

وانتهت مواجهة الزمالك أمام الجونة بالتعادل الإيجابي (1-1)، في المباراة التي جمعتهما أمس على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ورفع الزمالك رصيده إلى 17 نقطة ليحافظ على صدارة جدول الترتيب، بفارق نقطتين عن المصري صاحب المركز الثاني، وخمس نقاط عن الأهلي، وذلك قبل القمة المرتقبة بين الغريمين التقليديين.



ومن المقرر أن يخوض الزمالك مباراته المقبلة أمام الأهلي يوم الاثنين 29 سبتمبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري.