أخطاء كارثية.. «ميدو» يهاجم الزمالك: عملتوا كل حاجة غلط قبل ماتش الجونة

انتقد الإعلامي أحمد حسام "ميدو" تعادل الزمالك مع الجونة بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الدوري الممتاز، مؤكدًا أن الفريق الأبيض ارتكب سلسلة من الأخطاء قبل اللقاء.

وقال ميدو، خلال برنامجه "أوضة اللبس" على قناة النهار: "تعادل الزمالك مع الجونة نتيجة صادمة بالنسبة لي، لكن الحقيقة أن الزمالك عمل كل شيء خطأ قبل المباراة لكي لا يفوز، ولو كان هدف المسؤولين في النادي أن الفريق لا يحقق الفوز قبل مباراة الأهلي، فلن يرتكبوا أخطاء أكثر من تلك التي ارتكبوها."

وأضاف: "الإدارة الجيدة تنعكس على أداء الفريق في الملعب، ولا يمكن أن تفعل كل شيء بطريقة خاطئة وتتوقع الفوز. قد يحدث الفوز بالصدفة أحيانًا، لكن ذلك لن يستمر طويلًا."

كما انتقد ميدو قرار المدير الفني للزمالك، يانيك فيريرا، الذي طلب من اللاعب بيزيرا الحصول على إنذار في اللقاء الماضي، ما أدى إلى غيابه عن مواجهة الجونة الحالية وكذلك عن لقاء الأهلي المرتقب.

وأوضح: "فيريرا خسر أهم لاعب لديه اليوم ضد الجونة، وكان هذا القرار سببًا رئيسيًا في التعادل. مثل هذا الأمر لا يجوز أن يحدث في نادٍ يطمح للمنافسة على البطولات."