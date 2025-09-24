وزير الشباب والرياضة يشهد حفل ختام مهرجان "اكتشاف المواهب"

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فعاليات الحفل الختامي لمهرجان "اكتشاف المواهب"، والذي نظمته وزارة الشباب والرياضة ممثلةً في الإدارة المركزية لتنمية النشء، على مسرح الجامعة البريطانية بالقاهرة، بمشاركة مئات من النشء والشباب المبدعين من مختلف محافظات الجمهورية، ضمن مسابقتي "موهبتي" و"كنوز".

حضر الحفل الدكتورة فريدة خميس رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية، اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية في مصر، والدكتور إبراهيم صابر خليل محافظ القاهرة، المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، اللواء طارق الشاذلي، محافظ السويس، بلال حبش نائب محافظ بني سويف، الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب محافظ المنيا، وبمشاركة كوكبة من الرموز الفنية والثقافية، على رأسهم الفنانة القديرة صفاء أبو السعود، والفنان الشاب الصاعد محمد أسامة، وقام بتقديم الحفل الإعلامي الرياضي هاني حتحوت.

وشارك في مسابقات المهرجان أكثر من 43,500 متسابق من جميع محافظات الجمهورية، تنافسوا في ما يزيد على 20 مجالاً فنياً وثقافياً وعلمياً، وبعد مراحل التصفيات المختلفة، تأهل ما يقارب 1,500 فائز من النشء والشباب، فيما بلغت قيمة الجوائز المقدمة نحو 3 مليون و٨٠٠ الف جنيه مصري.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن المهرجان يأتي في إطار استراتيجية الدولة لبناء الإنسان المصري، والاهتمام باكتشاف ورعاية الموهوبين ودعم قدراتهم الإبداعية في المجالات الفنية والثقافية والعلمية، موضحاً أن القيادة السياسية تولي اهتماماً كبيراً بتمكين النشء والشباب، وفتح آفاق الإبداع أمامهم، إيماناً بقدراتهم على تقديم إسهامات متميزة في مختلف المجالات.

وأشار الدكتور أشرف صبحي إلى أن مهرجان اكتشاف المواهب يمثل منصة وطنية لصناعة الأمل والإبداع، وفرصة حقيقية لتسليط الضوء على الطاقات الشابة من مختلف المحافظات، مؤكداً استمرار الوزارة في توفير برامج ومسابقات نوعية تسهم في تعزيز القيم الإيجابية وتنمية المهارات.

ومن جانبها، أكدت السيدة فريدة خميس، رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية، عن سعادتها بالمشاركة في فعالية هامة لدعم الشباب الموهوبين، مشيدة بدور وزارة الشباب في تخصيص منصة تُبرز إبداعاتهم وتدعم مشاركتهم الفاعلة في بناء مستقبل الوطن.

ومن جهته، أشاد الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية في مصر، بجهود الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في اكتشاف ورعاية الموهوبين، مؤكدًا أن استضافة الجامعة لختام المسابقة يعكس دورها الرائد في خدمة المجتمع وتعزيز الشراكات مع مؤسسات الدولة لدعم الشباب وتمكينهم، باعتبارهم الركيزة الأساسية لمستقبل مصر والتنمية المستدامة، وتعزيز التعاون في بناء الإنسان المصري

وشهد الحفل تكريم الفائزين من مختلف المحافظات، الذين اجتازوا مراحل متعددة من التصفيات ضمن مسابقات “موهبتي” و”كنوز”.

وتنوعت فقرات الحفل بين الغناء الجماعي لكورال الفرق الفائزة، وفقرة الإنشاد والترانيم، بالإضافة إلى فقرات شعريه متنوعه، وعرض فني لعازف الكمان، إلى جانب مجموعة من الاستعراضات الفنية.

