علق الاعلامي سيف زاهر علي تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام الجونة أمس في بطولة الدوري الممتاز.

وكتب سيف زاهر :تعادل الزمالك غير مقنع و نادي الجونة فتح الملعب و قدر يخطف نقطة" .

وسقط فريق الزمالك في فخ التعادل الإيجابي (1-1) أمام ضيفه الجونة، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الثلاثاء على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

وافتتح الزمالك التسجيل في الدقيقة 27 عن طريق لاعبه الفلسطيني عدي الدباغ، بعدما تابع كرة عرضية داخل منطقة الجزاء ليحولها إلى الشباك.