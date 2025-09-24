سيراميكا كليوباترا يواجه مودرن سبورت في الدوري .. الليلة

يستضيف فريق سيراميكا كليوباترا منافسه مودرن سبورت اليوم على ستاد هيئة قناة السويس ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري.

ويحاول فريق سيراميكا كليوباترا العودة لطريق الانتصارات بعد الخسارة أمام الأهلي الجولة الماضية بنتيجة هدف دون رد.

ويدخل فريق مودرن سبورت المباراة بنفس الطموحات بعد التعادل مع فريق انبي بنتيجة هدفين دون رد في الجولة السابقة.

ويحتل فريق سيراميكا كليوباترا المركز الثامن في جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 10 نقاط بينما جاء فريق مودرن سبورت في المركز الخامس برصيد 11 نقطة.

ولعب فريق سيراميكا كليوباترا 6 مباريات في بطولة الدوري المصري حقق الفوز في 3 وتعادل في لقاء وحيد وخسر مباراتين وسجل 4 أهداف واستقبل 3.

في حين لعب مودرن سبورت 7 مباريات حقق الفوز في 3 وتعادل في مباراتين وخسر مثلهم وسجل 10 أهداف واستقبل 9.