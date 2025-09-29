الهلال السعودي في ضيافة ناساف الأوزبكي بدوري أبطال آسيا.. اليوم

يحل فريق الهلال السعودي ضيفًا ثقيلًا على ناساف الأوزبكي، اليوم الإثنين، ضمن الجولة الثانية من منافسات منطقة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026.

وتنطلق مباراة الهلال وناساف في الخامسة إلا ربع مساءُ بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على الملعب المركز في قرشي.

ويلتقي في باقي مباريات الجولة الثانية لمنطقة الغرب، يوم الاثنين أيضاً تراكتور الإيراني مع الوحدة الإماراتي في تبريز، والغرافة القطري مع الشرطة العراقي في الريان، والدحيل القطري مع الأهلي السعودي في الدوحة، ويوم الثلاثاء، السد القطري مع الشارقة الإماراتي في الدوحة، والاتحاد السعودي مع شباب الأهلي الإماراتي في جدة.





ويتصدر الأهلي السعودي ترتيب أندية منطقة الغرب برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، بفارق الأهداف أمام كل من الشارقة والهلال والوحدة، مقابل نقطة لكل من السد وشباب الأهلي والشرطة وتراكتور، في حين لا زال رصيد الغرافة والدحيل والاتحاد وناساف خاليًا من النقاط.



ويستهدف الهلال بقيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي، مواصلة انطلاقته المثالثة في البطولة القارية بتحقيق الفوز في لقاء اليوم، بعدما تغلب على الدحيل القطري 2-1 في الجولة الماضية.

في المقابل، يملك ناساف رقمًا مميزًا على أرضه، حيث لم يتعرض لأي خسارة في آخر 11 مباراة خاضها بدوري أبطال آسيا (5 انتصارات و6 تعادلات)، وحافظ على نظافة شباكه في ست مباريات منها، كما لم يستقبل أكثر من هدف واحد في أي من اللقاءات الأخرى.

ويلعب كل فريق 8 مباريات خلال مرحلة الدوري، على أن يصعد إلى دور الـ16 أفضل ثمانية أندية في كل منطقة.

وتقام مباريات الدور ثمن النهائي خلال شهر مارس المقبل، في حين تقام مباريات ربع النهائي وقبل النهائي والنهائي بنظام التجمع في السعودي خلال شهر أبريل.