المتهم شارك في حرب العراق.. السلطات الأمريكية تكشف تفاصيل حادث كنيسة ولاية ميشيجان
أسعار الفراخ البيضاء اليوم الإثنين.. كيلو البانيه بكام؟
قوات الاحتلال تعتقل 7 مواطنين في رام الله والبيرة وتغلق المركز الطبي التابع لأونروا
الحوثيون: قصفنا بصاروخ باليستي فرط صوتي أهدافا إسرائيلية في تل أبيب
الخارجية: الجهود المصرية المكثفة دفعت العديد من الدول للاعتراف بفلسطين
مدبولي: نستهدف الاستعداد الجيد لتقديم أفضل الخدمات للحجاج المصريين خلال الموسم المقبل
بعد الانخفاض.. بشرى للمواطنين بأسعار الدواجن اليوم في الأسواق
الخارجية: كلمة بدر عبدالعاطي في الجمعية العامة للأمم المتحدة كانت شاملة وصريحة
التشكيل المتوقع لـ الأهلي أمام الزمالك بالدوري
مستوطنون يقتحمون قرية برقا شرق رام الله ويطلقون الرصاص الحي على الفلسطينيين
تعرف على تاريخ مباريات الأهلي والزمالك في الدوري
الصحة: حملات رقابية مكثفة لضبط المنشآت الطبية غير المرخصة وحماية صحة وسلامة المواطنين
رياضة

أبطال آسيا.. الأهلي السعودي يستهدف تأمين الصدارة أمام الدحيل

الأهلي السعودي
الأهلي السعودي
محمد السعيد

يحل الأهلي السعودي ضيفًا ثقيلًا على الدحيل القطري، اليوم الإثنين، ضمن الجولة الثانية من منافسات منطقة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة.

وتنطلق مباراة الأهلي والدحيل في التاسعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة،  على ستاد عبدالله بن حليفة في الدوحة.

الأهلي ضد الدحيل

ويعتلي الأهلي صدارة ترتيب أندية منطقة الغرب برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، بفارق الأهداف أمام كل من الشارقة والهلال والوحدة، مقابل نقطة لكل من السد وشباب الأهلي والشرطة وتراكتور، في حين لا زال رصيد الغرافة والدحيل والاتحاد وناساف خاليًا من النقاط.

ويدخل الراقي بقيادة مديره الفني الألماني ماتياس يايسلة لقاء الليلة بسجل مميز، حيث لم يخسر في آخر 19 مباراة على المستوى القاري، وسيعادل في حال تجنبه الخسارة يوم الاثنين الرقم القياسي المسجل باسم الهلال وأولسان هيونداي.

في المقابل، يتسلح الدحيل بقيادة مدربه الجزائري جمال بلماضي، بعاملي الأرض والجمهور لتحقيق انتصاره الأول في دوري أبطال آسيا هذا الموسم، بعدما خسر أمام الهلال 2-1 في الجولة الافتتاحية.

ويلعب كل فريق 8 مباريات خلال مرحلة الدوري، على أن يصعد إلى دور الـ16 أفضل ثمانية أندية في كل منطقة.

وتقام مباريات الدور ثمن النهائي خلال شهر مارس المقبل، في حين تقام مباريات ربع النهائي وقبل النهائي والنهائي بنظام التجمع في السعودي خلال شهر أبريل.
 

الأهلي الدحيل دوري أبطال آسيا للنخبة مباراة الأهلي والدحيل ماتياس يايسلة جمال بلماضي

بشرى للموظفين والطلاب.. 10 أيام إجازة في شهر أكتوبر

بشرى للموظفين والطلاب.. 10 أيام إجازة في شهر أكتوبر

أسعار الدواجن

هل تصل لـ50 جنيها.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

صدام

الأمن ينهي أسطورة صدام بعد مطاردة مثيرة في قرية الحجيرات بقنا

باق ساعات| قطع الإنترنت المنزلي عن بعض العملاء بعد تحذير المصرية للاتصالات

خلال ساعات.. قطع الإنترنت المنزلي عن بعض العملاء غير الملتزمين بهذا الأمر

مشاكل عدم التنسيق بدأت.. طوفان النيل يطلق إنذارًا أحمر للسودان بسبب سد النهضة الإثيوبي

مشكلات عدم التنسيق بدأت.. طوفان النيل يطلق إنذارا أحمر للسودان بسبب سد النهضة الإثيوبي

فيضانات

عباس شراقي: سبب الفيضانات الذي حدث في السودان هو سد النهضة.. والسد العالي حمى مصر

عمرو الليثي

«قصة ولا في الخيال».. المستشار محمد أبو شقة: حِلم كشف براءة زوجة متهم بجريمة قتل

نهاية «أسطورة صدام»

روع المواطنين في الحجيرات.. تفاصيل نهاية أسطورة صدام بعد مواجهة مع الشرطة بقنا

التاريخ الهجري اليوم

التاريخ الهجري اليوم.. 6 ربيع الآخر 1447هـ الموافق 29 سبتمبر 2025

وقت الأذكار

هل ترديد الأذكار بعد خروج وقتها يعدل ثوابها في وقتها المحدد ؟.. الإفتاء توضح

التوكل على الله

هل الأخذ بالأسباب يتعارض مع التوكل على الله؟ أستاذ بالأزهر يجيب

كارول سماحة تثير الجدل في أحدث جلسة تصوير

كارول سماحة تلفت أنظار جمهورها في أحدث جلسة تصوير
كارول سماحة تلفت أنظار جمهورها في أحدث جلسة تصوير
كارول سماحة تلفت أنظار جمهورها في أحدث جلسة تصوير

مجرد هبد.. طبيبة تكشف حقيقة انتشار البيض الصيني المدمن

البيض الصيني
البيض الصيني
البيض الصيني

نورهان منصور تستعرض أناقتها في أحدث جلسة تصوير

نورهان منصور تستعرض أناقتها في أحدث جلسة تصوير عبر إنستجرام
نورهان منصور تستعرض أناقتها في أحدث جلسة تصوير عبر إنستجرام
نورهان منصور تستعرض أناقتها في أحدث جلسة تصوير عبر إنستجرام

هيدي كرم تخطف الأنظار بإطلالة رياضية أنيقة داخل الجيم

هيدي كرم
هيدي كرم
هيدي كرم

المدرب الدانماركي توماس توماسبيرج

نادي بولندي يخطف توماس توماسبيرج من الأهلي

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: موسى جار الله.. صوت الإصلاح الذي عبر بين ضفّتين

