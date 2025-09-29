أبطال آسيا.. الأهلي السعودي يستهدف تأمين الصدارة أمام الدحيل

يحل الأهلي السعودي ضيفًا ثقيلًا على الدحيل القطري، اليوم الإثنين، ضمن الجولة الثانية من منافسات منطقة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة.

وتنطلق مباراة الأهلي والدحيل في التاسعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ستاد عبدالله بن حليفة في الدوحة.

الأهلي ضد الدحيل

ويعتلي الأهلي صدارة ترتيب أندية منطقة الغرب برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، بفارق الأهداف أمام كل من الشارقة والهلال والوحدة، مقابل نقطة لكل من السد وشباب الأهلي والشرطة وتراكتور، في حين لا زال رصيد الغرافة والدحيل والاتحاد وناساف خاليًا من النقاط.

ويدخل الراقي بقيادة مديره الفني الألماني ماتياس يايسلة لقاء الليلة بسجل مميز، حيث لم يخسر في آخر 19 مباراة على المستوى القاري، وسيعادل في حال تجنبه الخسارة يوم الاثنين الرقم القياسي المسجل باسم الهلال وأولسان هيونداي.

في المقابل، يتسلح الدحيل بقيادة مدربه الجزائري جمال بلماضي، بعاملي الأرض والجمهور لتحقيق انتصاره الأول في دوري أبطال آسيا هذا الموسم، بعدما خسر أمام الهلال 2-1 في الجولة الافتتاحية.

ويلعب كل فريق 8 مباريات خلال مرحلة الدوري، على أن يصعد إلى دور الـ16 أفضل ثمانية أندية في كل منطقة.

وتقام مباريات الدور ثمن النهائي خلال شهر مارس المقبل، في حين تقام مباريات ربع النهائي وقبل النهائي والنهائي بنظام التجمع في السعودي خلال شهر أبريل.

