القمة 131.. موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري والقناة الناقلة

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الزمالك،اليوم الإثنين، في إطار الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز.

ويستهدف الأهلي تحقيق الفوز الثالث على التوالي في بطولة الدوري أمام الزمالك في القمة 131، والدخول في المنافسة على الصدارة.

ويعاني الأهلي غيابات عدة قبل مواجهة الزمالك بسبب الإصابات أبرزها أحمد سيد "زيزو" وإمام عاشور، ما يضع المدرب عماد النحاس في حيرة بشأن التشكيل الأساسي في غياب اثنين من أهم أعمدة الفريق.

ويوجد الأهلي في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 12 نقطة من (3 انتصارات و3 تعادلات وهزيمة).

موعد مباراة الأهلي والزمالك والقناة الناقلة



وتنطلق مباراة الأهلي والزمالك في الثامنة مساءً، على استاد القاهرة الدولي، وتذاع عبر قناة أون سبورت 1 الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري.

في المقابل، يتطلع الزمالك بقيادة مديره الفني البلجيكي يانيك فيريرا، في مصالحة جماهيره بخطف فوز ثمين من الغريم التقليدي، بعد التعادل المحبط مع الجونة بهدف لمثله في الجولة الماضية.

ويتصدر الفارس الأبيض ترتيب الدوري المصري برصيد 17 نقطة من 5 انتصارات وتعادلين وهزيمة.

طاقم تحكيم القمة

طاقم تحكيم دولي من إسبانيا، يقوده الحكم الشهير سيزار سوتو جرادو حكمًا للساحة، وهو أحد أبرز حكام “الليجا” خلال السنوات الأخيرة، والمعروف بشخصيته الحازمة وقدرته على السيطرة على المباريات القوية.

وسيعاونه كل من إيفان ماسو جراندو وأنطونيو رامون مورينو، في حين تم تعيين أليخاندرو رويز حكمًا رابعًا ،أما تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، فقد تم إسنادها إلى الحكم الإسباني خوسيه لويس مونويرا مونتيرو، ويعاونه في غرفة الفيديو ماريو لوبيز.