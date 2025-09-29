عمرو الدردير يوجه رسالة لجماهير الأهلي والزمالك قبل لقاء القمة

وجه الناقد الرياضي عمرو الدردير رسالة لجماهير الأهلي والزمالك قبل لقاء اليوم القمة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .

وكتب عمرو الدردير :"النهاردة الماتش في الاستاد، وزي ما الزمالك والأهلي بيتقابلوا في المترو والشارع، افتكروا إننا في الأول والآخر إخوات ومصريين. الماتش ٩٠ دقيقة وهينتهي، بس سلامة الناس تفضل أهم حاجة ".

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية لمتابعة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك، في إطار منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدورى الممتاز.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري



يواجه فريق النادى الأهلى نظيره الزمالك مساء اليوم الاثنين في تمام الساعة الثامنة مساء على استاد القاهرة الدولى، في قمة مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدورى الممتاز "دورى NILE".

القنوات الناقلة لمباراة الأهلى والزمالك

تذاع مباراة القمة بين الأهلى والزمالك على قنوات أون سبورتس الناقل الحصرى لمباريات الدورى الممتاز.