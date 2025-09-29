خلال ساعات.. الخطيب يحسم قائمته في انتخابات الأهلي

أكد أحمد بلال نجم الكرة المصرية السابق ومقدم برنامج بلس 90 على قناة النهار، أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي نسبة ترشحه كبيرة على مقعد الرئاسة في الانتخابات المقبلة، مشيرًا إلى أن الخطيب عقد جلسات عديدة خلال الأيام الماضية مع بعض المرشحين.

وقال بلال: الخطيب سيعقد جلسة خلال الساعات المقبلة مع ياسين منصور، وسوف تكون حاسمة، والأقرب دخوله كنائب للرئيس وخالد مرتجي يترشح لمنصب أمين الصندوق، ولكن كل الأمور غير محسومة بشكل نهائي حتى الآن.

وأضاف: كل الاحتمالات واردة في انتخابات الأهلي، والرؤية ستتضح بشكل عام خلال الساعات المقبلة، وهناك اسم حازم هلال الموجود في شركة المنشآت مع سيد عبدالحفيظ من الأسماء البارزة في العضوية، وظهر اسم إبراهيم العامري نجل العامري فاروق.

وأكمل: هناك أسماء آخرى في قائمة الخطيب منها طارق قنديل والدماطي والجارحي والغزاوي.