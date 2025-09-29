ظهور أحمد ربيع في قائمة الزمالك أمام الأهلي.. واستبعاد الجزيري

قال الإعلامي خالد الغندور أن المدرب البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك، قرر ضم اللاعب أحمد ربيع لقائمة الفارس الأبيض، التي تخوض مباراة القمة أمام الأهلي في قمة الجولة التاسعة من مسابقة دوري نايل.

وأضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور، هذا هو الظهور الأول للاعب أحمد ربيع في قائمة الفارس الأبيض، بعد غيابه عن الفريق منذ بداية الموسم بسبب الإصابة.

وتابع، فيريرا واصل استبعاد سيف الجزيري من قائمة الفريق أمام الأهلي في مباراة القمة غدًا، لوجهة نظر خاصة به، خاصة أن اللاعب جاهز ولا يعاني من إصابات.