ناقد رياضي: مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ستشهد تأثيرات واضحة على اللاعبين

قال عصام شلتوت، الناقد الرياضي، إن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ستشهد تأثيرات واضحة على اللاعبين، موضحًا أن بعض لاعبي الزمالك قد يدخلون اللقاء بخوف من الهزيمة، بينما يملك الأهلي عناصر وخيارات عديدة بفضل اسكواد كبير يمنحه الأفضلية في بعض المواقف، مشددًا على أن الفريقين سيدافعان بكل قوة عن حظوظهما في هذه المواجهة.

وأضاف عصام شلتوت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن القمة المصرية تُصنّف كواحدة من أبرز عشرة ديربيات في العالم، معتبرًا أن مصر تمتلك "كلاسيكو" استثنائيًا يحظى بمتابعة واسعة، مشيرًا إلى أن هذه المباريات لا تعترف إلا بالحاضر وصافرة الحكم، بعيدًا عن أي تقييمات تتعلق بالقيمة التسويقية للاعبين أو الأندية، لافتًا إلى أن الأداء داخل الملعب هو العامل الحاسم في الفوز.

القيمة التسويقية

وأوضح عصام شلتوت، أن القيمة التسويقية لا تترجم إلى نتيجة إيجابية إلا إذا استطاع اللاعبون استغلالها وتقديم أفضل ما لديهم على أرضية الميدان، مؤكدًا أن الناديين يملكان دوافع قوية ورغبة عارمة في تحقيق الفوز، ما يزيد من إثارة المباراة وحرارتها.

وانتقد عصام شلتوت، إدارة الكرة المصرية، معتبرًا أنها غير منشغلة بالقدر الكافي بالقضايا الجوهرية، مطالبًا بضرورة إصلاح المنظومة والاهتمام بتطوير منظومة التحكيم، وعلى رأسها تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، قائلًا: "الحكم بيقف يشوف الكورة 8 دقائق".