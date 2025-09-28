عبد الحميد حسن: رحلت من قناة الأهلي بسبب احتفالي بعيد ميلاد الخطيب

أكد عبد الحميد حسن "ميدو" نجم الأهلي الأسبق، أن تهنئتي للكابتن محمود الخطيب في عيد ميلاده على قناة الأهلي كانت سببا في رحيلى عن قناة الأهلى، وكان لازم أقوله كل سنة وأنت طيب.

وقال عبد الحميد حسن الذي حل ضيفا على الإعلامي عمر ربيع ياسين في برنامجه "مان تو مان": "عيد ميلاد كابتن محمود الخطيب ميفعش منقولوش كل سنة وأنت طيب، أنا كنت في عمرة ولما رجعت في حد من الإعداد قالى على فكرة عيد ميلاد كابتن محمود الخطيب ومقولنالوش كل سنة وأنت طيب قلتله بجد قالى والله العظيم".

وتابع نجم الأهلى الأسبق: "بص أي قامة في الأهلى كابتن محمود الخطيب وطاهر أبو زيد لازم تقوله كل سنة وأنت طيب، فأنا أول ما قعدت قالولى مش لازم تقول يعنى، فأنا بسم الله الرحمن الرحيم أنا كنت في عمرة وعيد ملاد الخطيب فكل سنة وأنت طيب يا أسطورة وكل سنة وأنت الناس بتحبك".

وأضاف عبد الحميد حسن: "خلصت الهواء قالولى مش لازم كنت تقول ولقيت الأمور رايحة في حتة مش حلوة قلتلهم وبعدها حصل موقف كدة فقلت خلاص شكرا على كدة".