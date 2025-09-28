قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كيفية الجمع بين الأخذ بالأسباب واليقين بالله.. اعرف الطريقة
مشكلات عدم التنسيق بدأت.. طوفان النيل يطلق إنذارا أحمر للسودان بسبب سد النهضة الإثيوبي
مقتـ.ل شاب على يد 3 عاطلين بشبرا الخيمة في محافظة القليوبية
زيادة أموالك.. شهادات بنك مصر والأهلي 2025 أفضل الأوعية الادخارية
وزير الزراعة: ارتفاع أسعار الطماطم مؤقت ولن يستمر أكثر من أسبوعين
خلال ساعات.. قطع الإنترنت المنزلي عن بعض العملاء غير الملتزمين بهذا الأمر
أول تعليق من أحمد السقا بعد حادث تهشم سيارته
بعد وصولها لـ30 جنيها.. الزراعة تكشف موعد انخفاض أسعار الطماطم
أحمد موسى يطالب بالتحقيق في شبهة حصول شخص على عدة قطع أراض بمشروع بيت الوطن
البابا تواضروس: نحتاج ثلاثية "التطوع والتبرع والتضرع" لترسيخ ثقافة العطاء
على كرسي متحرك.. حكاية معمرة فلسطينية تتجاوز 100 عام تجتاز طرق الموت هربا من القصف
المدرسين وصلوا والحصص اشتغلت|شاهد حل أزمة عجز المعلمين بمدرسة المنيا بعد تدخل الوزير
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
عبد الحميد حسن: رحلت من قناة الأهلي بسبب احتفالي بعيد ميلاد الخطيب

الخطيب
الخطيب
حسن العمدة

أكد عبد الحميد حسن "ميدو" نجم الأهلي الأسبق، أن تهنئتي للكابتن محمود الخطيب في عيد ميلاده على قناة الأهلي كانت سببا في رحيلى عن قناة الأهلى، وكان لازم أقوله كل سنة وأنت طيب.

وقال عبد الحميد حسن الذي حل ضيفا على الإعلامي عمر ربيع ياسين في برنامجه "مان تو مان": "عيد ميلاد كابتن محمود الخطيب ميفعش منقولوش كل سنة وأنت طيب، أنا كنت في عمرة ولما رجعت في حد من الإعداد قالى على فكرة عيد ميلاد كابتن محمود الخطيب ومقولنالوش كل سنة وأنت طيب قلتله بجد قالى والله العظيم".

وتابع نجم الأهلى الأسبق: "بص أي قامة في الأهلى كابتن محمود الخطيب وطاهر أبو زيد لازم تقوله كل سنة وأنت طيب، فأنا أول ما قعدت قالولى مش لازم تقول يعنى، فأنا بسم الله الرحمن الرحيم أنا كنت في عمرة وعيد ملاد الخطيب فكل سنة وأنت طيب يا أسطورة وكل سنة وأنت الناس بتحبك".

وأضاف عبد الحميد حسن: "خلصت الهواء قالولى مش لازم كنت تقول ولقيت الأمور رايحة في حتة مش حلوة قلتلهم وبعدها حصل موقف كدة فقلت خلاص شكرا على كدة".

عبد الحميد حسن الأهلي محمود الخطيب الخطيب قناة الأهلى

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية جديدة

مالك كوكو آند أس

حقيقة استبعاد مالك كوكو آند أس من قضية سرقة أجهزة تابلت وزارة التربية والتعليم

باق 48 ساعة.. رفع عدادات الكهرباء القديمة رسميًا من هؤلاء المشتركين

باق 48 ساعة.. رفع عدادات الكهرباء القديمة من هؤلاء| هل أنت منهم؟

5800 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم أعلى عيار

5800 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم أعلى عيار

مدرب الأهلي المرشح

يفرض شروطه.. أول طلب لتوماس توماسبيرج من إدارة الأهلي

نهر النيل.. ارشيفية

سد النهضة يتسبب فى فيضان النيل الأزرق ويهدد السودان

شيرين عبد الوهاب

عزلة تامة.. شيرين عبد الوهاب تخصع للعلاج في مستشفى لمدة 6 أشهر

مدرب الأهلي المرشح

التجربة الدنماركية.. 7 معلومات مثيرة عن مدرب الأهلي المرشح

حريق - أرشيفية

بسبب خلافات .. القبض على شاب أضرم النيران في شقة ابن خالته في الزيتون

آلاء عبدالوهاب

البلوجر آلاء عبدالوهاب تستغيث بالقانون بعد تعرضها للتهديد والاعتداء

متهمين

حبس شقيقين 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة النصب بالقليوبية

بالصور

أفكار لانش بوكس صحي واقتصادي للمدرسة

وزير الدفاع: مسيرة عبد الناصر ستظل نبراسا مضيئا نستلهم منه قيم الكفاح لرفعة الوطن

ضبط 6 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر في العاشر من رمضان| صور

طريقة عمل البان كيك الموز الصحي لطفلك

ايمان عبد اللطيف

بعد انتشار الطلاب في الحوش.. وزير التعليم يتدخل لحل أزمة ملعمي مدرسة المنيا

توليت الحقيقي

الملثم الغامض لم يعد سرا.. عنبة يعلن هوية توليت

إنجي عبدالله وصدمة حياتها

إنجي عبدالله تروي معاناتها مع المرض.. وانفصال وزواج صادم يزيد أزمتها

ايمان عبد اللطيف

بدء توزيع الوجبات المدرسية بالمحافظات.. ومدارس المناطق الأكثر احتياجا "أولوية"

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: موسى جار الله.. صوت الإصلاح الذي عبر بين ضفّتين

