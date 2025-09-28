لقاء مصيري للخروج من عنق الزجاجة للفريقين.. تعليق مفاجئ من تامر أمين قبل قمة الأهلي والزمالك

أكد الإعلامي تامر أمين، أنه يفصلنا 24 ساعة على القمة المرتقب بين الأهلي والزمالك، مشيرا إلى أنه شاءت القرعة ان يكون لقاء الأهلي والزمالك اقامته مبكرا في الدوري ومع ذلك عل الرغم من ان اللقاء في الجولة التاسعة الا انه يكون لقاء مصيري للأهلي والزمالك كلا بوضعه.

وقال تامر أمين، خلال تقديمه برنامج “أخر النهار”، عبر فضائية “النهار”، أن اللقاء سيكون عنق زجاجة للفريقين خاصة أن وضع الأهلي ليس بالشكل الجيد من كأس العالم للأندية واهتزاز في النتائج، وتغيير في الأجهزة الفنية بداية من كولر وريبيرو وحاليا يتم البحث عن مدير فني، لذا لا بديل للأهلي على الفوز لرجوع الثقة للاعبين.

وتابع مقدم برنامج “أخر النهار”، أنه بالنسبة للزمالك أنه على الرغم من البداية الجيدة والقوية إلا أنه فقد نقاط أمام وادي دجلة والجونة، مما يجعل لقائهم أمام الأهلي صعب وفوز الزمالك سيعيد تصحيح المسار.