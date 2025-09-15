أوعى القطر.. تامر أمين: الدوري أهلاوي السنة دي.. وتوليفة اللاعبين جاية جاية

علق الإعلامي تامر امين، على تعادل النادي الأهلي أمام إنبي في الدوري الممتاز، وعدم تحقيق الأهلي لنتائج إيجابية.



وقال تامر امين في برنامجه " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار "، :" أنا عارف إن الجمهور زعلان ومحبط وانا كمان ".

وأكمل تامر أمين :" في الشدائد تظهر معادن جماهير الفرق الكبيرة وأوعى دلوقتي تشارك في زيادة الضغط على الفريق كي لا ندمر الفرقة ".

ولفت تامر أمين :" منذ كأس العالم للأندية وحتى الآن هناك حالة تخبط أدت إلى اهتزاز نتائج النادي الأهلي وأصبح هناك توتر وضغط على اللاعبين والجهاز الفني والإداري ".

وتابع تامر امين :" الحل إننا نهدى شوية وياما تعرضت الفرق الكبيرة لكبوات واهتزازات ".

وأكمل تامر امين :" دلوقتي وقت الطبطبة على النادي الأهلي والشاطر هو اللي يعرف إمتى يضرب وامتى يطبطب "، مضيفا:" الدوري اهلاوي السنة دي وتوليفة لاعبي الأهلي جاية جاية وبعد كده أوعى القطر".

