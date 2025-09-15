كولر جديد.. من هو المدير الفني المرتقب للنادي الأهلي؟

تطورات جديدة بشأن المدير الفني الأجنبي المرتقب لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، الذي سيتولي المهمة بعد فترة التوقف الدولي المقبل، بعد تعيين عماد النحاس مدربًا مؤقتُا خلفًا للإسباني المُقال خوسيه ريبيرو.

جدير بالذكر أن الأهلى، قد أنهى علاقته التعاقدية مع ريبيرو وجهازه المعاون بالتراضي، وذلك عقب هزيمة المارد الأحمر من بيراميدز بثنائية نظيفة في الدوري المصري.

مفاوضات بين الأهلي وأروس فيشر

قال الإعلامي أحمد شوبير في تصريحات إذاعية عبر برنامج «مع شوبير»، المُذاع عبر «أون سبورت إف إم»: «هقولكم آخر التطورات بخصوص مدرب الأهلي الجديد، البعض كان قريبا جدًا من النادي الأهلي، والبعض بعيد عن تدريب الفريق، لكن بكل تأكيد هناك بعض الشروط لمدرب من المرجح الموافقة عليها في الفترة المقبلة من قبل النادي».

وأضاف: «بالنسبة للمدرب السويسري أورس فيشر، أيوة هناك مفاوضات بالفعل وبكل تأكيد بينه وبين النادي الأهلي، لكن سنرى ما يمكن أن يحدث في الفترة المقبلة، البعض يرغب في الاعتماد على مدرب مصري أو استمرار عماد النحاس، لكن القرار هو التعاقد مع مدرب أجنبي».

وأردف شوبير: «الناس داخل النادي الأهلي شايفين إن السويسري فيشر فيه كتير من شخصية مارسيل كولر، والمفاوضات شغالة معاه بكل قوة خلال الفترة الحالية».

من هو أورس فيشر؟

أورس فيشر، المدرب السويسري المولود في 20 فبراير 1966 في مدينة زيورخ، يُعَد من المدربين المخضرمين في كرة القدم الأوروبية، حيث يمتلك سيرة ذاتية قوية. بدأت مسيرته في كرة القدم كلاعب في نادي زيورخ، قبل أن ينتقل لنادي سانت جالين، ثم يعود مرة أخرى إلى زيورخ حيث أنهى مسيرته الاحترافية في عام 2003.

بعد اعتزاله، انتقل فيشر إلى عالم التدريب حيث بدأ كمدير فني لفريق الشباب في زيورخ، ومن ثم تولى فريق الرديف في عام 2007، ليتم تصعيده للعمل كمدرب مساعد في الفريق الأول في يونيو 2006.

كانت النقلة الكبرى في مسيرته حين تولى القيادة الفنية للفريق الأول لزيورخ بين أبريل 2010 ومارس 2012، حيث قاد الفريق في 83 مباراة حقق خلالها 38 انتصاراً و18 تعادلاً و27 هزيمة.

في عام 2013 انتقل لتدريب فريق ثون، حيث قاده لمدة موسمين، محققا له 47 انتصاراً من 112 مباراة. في يوليو 2015، تولى فيشر تدريب بازل السويسري، وقاد الفريق في 102 مباراة حقق خلالها 68 انتصاراً.

ثم كان عام 2018 نقطة تحول حيث أصبح مدرباً لفريق يونيون برلين الألماني. خلال 5 سنوات قاد فيها الفريق، تمكن من تحقيق 95 انتصاراً في 224 مباراة، وصعد بالفريق إلى الدوري الألماني الممتاز وكذلك إلى دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.

وخلال مسيرته، حقق أورس فيشر ثلاثة ألقاب رئيسية مع فريق بازل، حيث توج بلقبين في الدوري السويسري في موسم 2015-2016 وموسم 2016-2017، بالإضافة إلى لقب كأس سويسرا في موسم 2016-2017. وتميز أيضاً بجائزة أفضل مدرب في ألمانيا في موسم 2022-2023.