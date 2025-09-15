أول رد فعل من محمود الخطيب بعد تعادل الأهلي مع إنبي

كشف أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق عن اول رد فعل من الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي عقب تعادل فريق الكرة الأول أمس مع إنبي في بطولة الدوري الممتاز.

وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي فيس بوك : " خاص.. الكابتن محمود الخطيب وصل الآن مقر النادي الأهلي بالجزيرة وتوجه مباشرة إلى ملعب التتش.

وكشف الإعلامي أحمد عبد الباسط، عن وجود حالة استنفار في الأهلي بسبب اصابة اللاعب أحمد سيد زيزو، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أحمد عبد الباسط: "الأهلي الفترة اللي جاية هيكون في سباق مع الزمن عشان زيزو يلحق بمباراة الزمالك يوم 29 سبتمبر بعد الإصابة أمام إنبي".

وحسم التعادل الإيجابي 1-1 مواجهة النادي الأهلي وإنبي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وسجل تريزيجيه هدف النادي الأهلي في الشوط الأول برأسية رائعة على يسار حارس المرمى بعد عرضية متقنة من محمد هاني في الدقيقة 34، لتعلن عن تقدم القلعة الحمراء بهدف نظيف.