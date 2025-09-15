موسم كارثي .. خالد طلعت يصدم جماهير الاهلي: نتايج سلبية غير مسبوقة

علق الناقد الرياضي خالد طلعت علي اداء النادي الاهلي هذا الموسم بعد سلسلة النتائج السلبية التي يمر بيها



وكتب طلعت من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" موسم كارثي ونتائج سلبية غير مسبوقة في تاريخ النادي الأهلي منذ تأسيسه عام 1907

- الأهلي في الموسم الحالي خاض 8 مباريات ، فاز في مباراة وحيدة ، وتعادل 5 مرات ، وخسر مباراتين

- الأهلي سجل 11 هدف ودخل مرماه 12 هدف بفارق أهداف سالب واحد

- الأهلي يدخل مرماه بمعدل هدف ونصف في كل مباراة

- بحسابات النقاط الأهلي حصد 8 نقاط فقط من 24 نقطة ، وفقد 16 نقطة كاملة

- الأهلي حصد 33 % فقط من النقاط المتاحة وفقد 66 % من النقاط

وكشف الإعلامي أحمد عبد الباسط، عن وجود حالة استنفار في الأهلي بسبب اصابة اللاعب أحمد سيد زيزو ، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أحمد عبد الباسط : "الأهلي الفترة اللي جاية هيكون في سباق مع الزمن عشان زيزو يلحق بمباراة الزمالك يوم 29 سبتمبر بعد الإصابة أمام إنبي".

وحسم التعادل الإيجابي 1-1 مواجهة النادي الأهلي وإنبي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

سجل تريزيجيه هدف النادي الأهلي في الشوط الأول برأسية رائعة على يسار حارس المرمى بعد عرضية متقنة من محمد هاني في الدقيقة 34، لتعلن عن تقدم القلعة الحمراء بهدف نظيف.