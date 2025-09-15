الأهلي يطلب حكاما أجانب لإدارة لقاء القمة أمام الزمالك.. اعرف الموعد

كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط، عن مطلب للنادي الأهلي قبل مواجهة الزمالك في قمة الدوري الممتاز، ٢٩ سبتمبر.

وكتب أحمد عبد الباسط عبر فيسبوك: "الأهلي يطالب الرابطة بتعيين طاقم تحكيم أجنبي لمباراة القمة أمام الزمالك والرابطة تخاطب اتحاد الكرة لاستقدام طاقم تحكيم أجنبي".

وحسم التعادل الإيجابي 1-1 مواجهة النادي الأهلي وإنبي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

سجل تريزيجيه هدف النادي الأهلي في الشوط الأول برأسية رائعة على يسار حارس المرمى بعد عرضية متقنة من محمد هاني في الدقيقة 34، لتعلن عن تقدم القلعة الحمراء بهدف نظيف.

وسجل أحمد العجوز هدف إنبي من ركلة جزاء في الدقيقة 65 من عمر اللقاء بعد احتسابها على أليو ديانج لاعب الأهلي لتدخله على لاعب إنبي.

وبهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده للنقطة 6 ليحتل المركز الـ 15 بجدول ترتيب الدوري الممتاز، ورفع إنبي ترتيبه للمركز السابع.