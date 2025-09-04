قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رقص بملابس خادشة.. الداخلية تكشف تفاصيل القبض على البلوجر ناني
خلال عطلة رسمية.. إنقاذ حياة فتاة بقسطرة قلبية عاجلة في مستشفى قنا العام
ادفع ليه دا كله| مشاجرة بين قهوجي وعامل بالزاوية تختم بنهاية صادمة
مصر والكويت تؤكدان تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق المشترك حول القضايا الإقليمية
وزير الرياضة: لا أحد يستطيع تحمل هبوط الأهلي أو الزمالك والدولة تتدخل لحماية الأندية
مصر وفلسطين تبحثان وقف العدوان الإسرائيلي والتنسيق الدولي لدعم الدولة الفلسطينية
طارق شكري: استضافة مصر لاجتماع العشرين تأكيد على الثقة الدولية في الاقتصاد ومكانتها العالمية
مصر تقترب من المونديال الرابع وسط إشادة عالمية قبل مواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو
أبو الغيط: وقف الحرب في السودان ضرورة ملحة.. ولبنان أمام مفترق طرق تاريخي
وفاة إحدى مصابات التسمم الجماعي بـ المنيا بسبب وجبة مطعم
تعرف على آلية دفع الأجور في قانون العمل الجديد.. حماية للعامل عند انتهاء الخدمة
مي كساب تكشف لـ صدى البلد أسرار وكواليس شخصيتها في فيلم آخر راجل في العالم (فيديو)
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
وزير الرياضة: لا أحد يستطيع تحمل هبوط الأهلي أو الزمالك والدولة تتدخل لحماية الأندية

الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة
الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة
إسلام مقلد

كشف الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، تفاصيل تدخله في أزمات الأهلي والزمالك وعدد من القضايا التي شهدتها الساحة الرياضية المصرية مؤخرًا، مؤكدا أن دوره لا يرتبط بالانتماءات أو الأشخاص بقدر ما يهدف لحماية الكيانات الكبرى وضمان استقرار المنظومة الرياضية.

تدخل الدولة لحماية الكيانات

وقال صبحي في تصريحات عبر برنامج "ستاد المحور"، إن الوزارة تتدخل عندما تتفاقم الأزمات داخل الأندية، مضيفًا: "عندما تحدث أي مشكلة في نادٍ ما، أتدخل فقط من أجل حماية النادي بعيدًا عن الأشخاص أو الانتماءات، فالاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة هما المسؤولان عن تنظيم الدوري، لكن دور الدولة يظهر عند الأزمات الكبرى".

أزمات الزمالك وسموحة والأهلي

وأشار وزير الرياضة إلى تدخله في أزمة أرض نادي الزمالك، مؤكدًا أن ذلك جاء حفاظًا على استقرار القلعة البيضاء، مثلما حدث في أزمة نادي سموحة مع وزارة الزراعة.

وأضاف: "أتحمل الانتقادات في أزمات الأهلي والزمالك لأن الجماهير ترى أن المسؤولية تقع على عاتقنا، وهدفي الأساسي أن نحافظ على استقرار الأندية ولا نخيب آمال المشجعين".

كما تطرق الوزير إلى أزمة اعتراض الأهلي على مواعيد مباريات الدوري قائلاً: "ذهبت إلى منزل الكابتن محمود الخطيب نظرًا لظروف مرضه، وتدخلت لأن الأمور خرجت عن الإطار المؤسسي، وأنا في الأساس وزير سياسي".

الانسحاب والدوري الممتاز

وأوضح صبحي أن الرابطة هي صاحبة الحق الأصيل في تطبيق عقوبات الانسحاب من المباريات على أي نادٍ، لكنه شدد على أن الدولة لن تسمح بعدم استكمال الدوري أو بحدوث كارثة تهدد استقرار الكرة المصرية، قائلاً: "قد يحدث انسحاب من مباراة، لكن لا يستطيع أي مسؤول أن يتحمل هبوط الأهلي أو الزمالك للدرجة الرابعة، فالأمر أكبر من مجرد منافسة رياضية".

ملف قانون الرياضة والرقابة المالية

واختتم وزير الرياضة تصريحاته بالتأكيد على أن التعديلات الأخيرة التي أُجريت على قانون الرياضة لم تكن تستهدف إبعاد أشخاص بعينهم، مشيرًا إلى أن الحوار القانوني هو الذي فرض هذه التغييرات.

وأوضح: "سنراقب ماليًا الاتحادات والأندية، ولن نسمح بزيادة المصروفات عن الميزانيات المحددة للهيئات الرياضية، فالتنظيم المالي عنصر أساسي للحفاظ على استقرار المؤسسات الرياضية".

وزير الشباب والرياضة الأهلي والزمالك الأهلي الزمالك

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

