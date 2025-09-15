وزير الشباب يلتقي بخريجي الدفعة الأولى من برنامج " كوادر وزارة الشباب والرياضة "

التقي عصر اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالدفعة الاولي من خريجي برنامج “كوادر وزارة الشباب والرياضة” والذي يأتي في إطار التعاون المشترك بين الوزارة والاكاديمية الوطنية للتدريب لتأهيل الكوادر الشابة داخل مؤسسات الدولة .

وخلال اللقاء عبر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن سعادته بتخرج الدفعة الاولي والذي يعتبرهم الثمرة الاولي في طريق النجاح نحو إعداد جيل جديد من شباب الوزارة المتميزين، وتأهيلهم، وتنمية قدراتهم، وصقلهم؛ لتولي مناصب قيادية بالوزارة تماشياً مع توجهات القيادة السياسية نحو بناء الإنسان وإعداده للقيادة المستقبلية ٠

واستمع وزير الرياضة للعديد من خريجي الدفعة الاولي للبرنامج وحثهم علي بذل المزيد من الجهد والمثابرة لتقديم كل ما لديهم من الإمكانيات والمهارات التي اكتسبوها والعمل بها من اجل وزارتهم خلال الفترات المقبلة .

وكانت الدفعة الاولي من البرنامج قد تلقت فترة تدريبية مكثفة ، كما تم تدريبهم علي آليات القيادية وتنمية مهاراتهم لاعدادهم ليكونوا قادة المستقبل بالوزارة .