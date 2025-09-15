لا للسخرية.. الدردير يعلق على إصابة إمام عاشور بنزلة معوية

علق الناقد الرياضي عمرو الدردير، على وجود اشتباه في إصابة إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، بنزلة معوية.

وكتب الدردير عبر فيسبوك: "موضوع تعب إمام عاشور حقيقي مش مادة للسخرية اللاعب تعبان فعلا واتحجز ٣ أيام ألف سلامة".

اكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن إمام عاشور، لاعب الفريق اشتكى من آلام حادة في البطن خلال الساعات الماضية، مع وجود اشتباه في إصابته بنزلة معوية.

وأوضح جاب الله أن اللاعب يخضع لفحوصات شاملة وتحاليل دقيقة للتعرف على أسباب الآلام التي يعاني منها، مشيرًا إلى أنه يتواجد بالمستشفى لمدة ثلاثة أيام تحت الملاحظة الطبية على أن يخضع لفحوصات جديدة بعد ذلك لمزيد من الاطمئنان على حالته.

وحسم التعادل الإيجابي 1-1 مواجهة النادي الأهلي وإنبي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وسجل تريزيجيه هدف النادي الأهلي في الشوط الأول برأسية رائعة على يسار حارس المرمى بعد عرضية متقنة من محمد هاني في الدقيقة 34، لتعلن عن تقدم القلعة الحمراء بهدف نظيف.

وسجل أحمد العجوز هدف إنبي من ركلة جزاء في الدقيقة 65 من عمر اللقاء بعد احتسابها على أليو ديانج لاعب الأهلي لتدخله على لاعب إنبي.

وبتلك النتيجة رفع الأهلي رصيده للنقطة 6 ليحتل المركز الـ 15 بجدول ترتيب الدوري الممتاز، ورفع إنبي ترتيبه للمركز السابع.