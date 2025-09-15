شوبير: إمام عاشور اشتكى من آلام حادة في البطن خلال الساعات الماضية

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تفاصيل جديدة بشأن إصابة إمام عاشور نجم النادي الأهلي .

وكتب أحمد شوبير عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"إمام عاشور اشتكى من آلام حادة في البطن خلال الساعات الماضية، مع وجود اشتباه في إصابته بنزلة معوية، و خضع لفحوصات شاملة وتحاليل دقيقة للتعرف على أسباب الآلام التي يعاني منها، مشيرًا إلى أنه يتواجد بالمستشفى لمدة ثلاثة أيام تحت الملاحظة الطبية".



وكتب خالد الغندور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"حجز إمام عاشور في المستشفى 3 أيام وخضوع اللاعب لفحوصات طبية دقيقة".



وقد أعلن عماد النحاس المدير الفني للنادي الأهلي عن قائمة الفريق التي ستواجه فريق إنبي غدا الأحد ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.