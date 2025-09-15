وزير الشباب والرياضة يطلق النسخة الثامنة من مهرجان الفنون المجتمعية

أطلق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، من مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، فعاليات النسخة الثامنة من مهرجان الفنون المجتمعية.

تنظم المهرجان وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان(UNFPA) والمؤسسة الاستشارية للشباب والتنمية(اتجاه) وفريق زاد للفنون.

يقام المهرجان خلال الفترة من 15 سبتمبر وحتى 2 أكتوبر، بمشاركة واسعة من الشباب والفرق الفنية من مختلف المحافظات.

شهد حفل الافتتاح حضور كل من إيف ساسينراث، الممثل المقيم لمنظمة الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، وإيريك بيرجر هوسم سفير النرويج بالقاهرة، وأولريك شانون سفير كندا لدي مصر، ومن جانب وزارة الشباب والرياضة اللواء إسماعيل الفار مساعد أول الوزير لشئون الشباب والعلاقات الحكومية، نانيس الناقوري رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، مصطفى عز العرب معاون الوزير لشئون التنمية الثقافية والمجتمعية، جيهان رضوان مدير ريادة الأعمال والمشروعات الناشئة، ولفيف من الشخصيات العامة.

ويهدف المهرجان إلى تعزيز دور الفنون كأداة للتواصل المجتمعي، وتمكين الشباب من التعبير عن مواهبهم وإبداعاتهم الفنية، في إطار استراتيجية الوزارة الهادفة إلى دعم الابتكار والإبداع لدى النشء والشباب.

وأكد الدكتور أشرف صبحي في كلمته أن مهرجان الفنون المجتمعية أصبح "أحد المنصات الفاعلة لاكتشاف المواهب الشابة وإبراز طاقاتهم الإبداعية"، موضحاً أن الوزارة تحرص على توسيع قاعدة المشاركة سنوياً بما يواكب تطلعات الدولة نحو الاستثمار في قدرات الشباب وإطلاق طاقاتهم في المجالات الثقافية والفنية.

كما أشاد وزير الشباب والرياضة بدور الشركاء الدوليين في دعم المهرجان، مشيراً إلى أن التعاون مع سفارتي النرويج وكندا وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومؤسسة اتجاه وفريق زاد للفنون، يعكس الثقة المتبادلة والحرص على تعزيز البرامج المشتركة التي تخدم قضايا الشباب والتنمية المجتمعية.