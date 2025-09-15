قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أبو الغيط للإسرائيليين: ما تقوم به حكومتكم من قتل وتجويع الشعب الفلسطيني في غزة لن ينسى
رئيس وزراء العراق: أمن واستقرار الدول العربية والإسلامية جزء لا يتجزأ من أمننا الجماعي
أبو الغيط: تبريرات إسرائيل للعدوان على قطر سقوط أخلاقي
القمة العربية في الدوحة.. لحظة فارقة في مواجهة العدوان الإسرائيلي
التعاون الإسلامي: نجدد إدانتنا الشديدة للاعتداء السافر على قطر
تميم بن حمد: إسرائيل تريد جعل غزة غير صالحة للعيش
الرئيس السيسي يشارك القادة المشاركين في القمة العربية صورة تذكارية
بعد الهجوم عليه.. أستون فيلا يدعم تريزيجيه
أمير قطر: العدوان الإسرائيلي استهدف جهودنا للوساطة بشأن الحرب في غزة
عودة عجلات الإنتاج بشركة نسيج بالإسكندرية بعد أزمة وفاة رضيع إحدى العاملات
أمير قطر: إذا كانت إسرائيل تريد أن تغتال قادة حماس فلماذا تتفاوض معهم
التغذية والحركة .. وصفة ذهبية لحياة أطول وأكثر صحة في الشيخوخة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد الهجوم عليه.. أستون فيلا يدعم تريزيجيه

تريزيجيه
تريزيجيه

حرص نادي أستون فيلا الإنجليزي على دعم نجمه السابق ولاعب الأهلي الحالي محمود حسن “تريزيجيه” بعد الهجوم عليه خلال الساعات الماضية.

وتعرض تريزيجيه لانتقادات عنيفة بسبب إشارة السكوت خلال احتفاله بهدفه أمام إنبي، أمس الأحد، حيث اعتبرت جماهير الأهلي أن الإشارة موجهة للمشجعين الحاضرين في المدرجات.

ونشر  حساب النادي الإنجليزي على موقع “فيس بوك”، صورة لاحتفال تريزيجيه بتسجيل أحد الأهداف عندما كان لاعبا في صفوفه وعلق: “عندما كانت احتفالات تريزيجيه تهز فيلا بارك”.

هل إشارة تريزيجيه موجهة لجماهير الأهلي؟

وكشف مصدر مقرب من تريزيجيه، كواليس اللقطة التي أثارت جدلاً واسعًا عقب احتفاله بالهدف في مباراة إنبي الأخيرة، مؤكدًا أن ما قام به اللاعب لم يكن موجهاً لجماهير الأهلي على الإطلاق.

وأوضح المصدر أن تريزيجيه يكن كل الاحترام والتقدير لجماهير القلعة الحمراء، وهو ما دفعه أساسًا للعودة إلى صفوف الفريق، مشددًا على أن احتفاله كان رد فعل لحظي على موقف شخصي داخل الملعب.

وأشار إلى أن أحد الأفراد المتواجدين في المدرجات المقابلة وجه سبابًا لتريزيجيه وتطاول على والدته أثناء سير اللقاء، وهو ما أثار غضبه ودفعه إلى الرد بتلك الطريقة، لافتًا إلى أن الأمر لا يمت بصلة بجمهور الأهلي الذي يعتز به اللاعب ويفتخر بانتمائه إليه.

وأكد المقرب أن تريزيجيه يدرك مكانته لدى جماهير الأهلي، ويعتبرها الداعم الأول له في مسيرته، وأن الواقعة مجرد تصرف انفعالي تجاه فرد بعينه، وليس تجاه جماهير ناديه التي يحتفظ معها بعلاقة خاصة ومميزة.

تريزيجيه الأهلي أستون فيلا محمود حسن “تريزيجيه” إنبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمير قطر و رئيس دولة الإمارات

بعد مهاجمة الدوحة..اتفاقيات إبراهيم مهددة بخسارة 6 تريليونات دولار

أسعار الدواجن

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الإثنين.. كم سعر البانيه؟

رضا عبد العال

كلام الخطيب مأثر فيهم.. رضا عبد العال يتغني بثنائي الأهلي

المتهمين

قرار بشأن المتهمين بإدارة كيان للأعمال المنافية للآداب بحدائق أكتوبر

قبل بدء محاكمتها.. ماذا قالت المتهمة بقتل زوجها وأطفاله الـ6 بقرية دلجا

قبل بدء محاكمتها.. ماذا قالت المتهمة بقتل زوجها وأطفاله الـ6 بقرية دلجا

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار اليوم الإثنين 15-9-2025 في مصر

عماد النحاس

أقل من الأهلي.. ميدو يفتح النار على عماد النحاس عقب التعادل مع إنبي

هيثم شعبان

هيثم شعبان: كل مباريات الدوري بالنسبة لنا كئوس.. وهبوط مستوى الأهلي أمر طبيعي

ترشيحاتنا

عصابة الملايين

11 مليون جنيه في يد عصابة.. والتحقيقات تكشف سقوط 2.5 مليون أثناء الهروب

حقيقة وفاة أحمد الدجوي

الداخلية تحسم الجدل .. مفاجأة تقرير وفاة أحمد الدجوي

إيران تُغري قطر بدرعٍ صاروخي

إيران تُغري قطر بدرعٍ صاروخي مقابل طرد الجيش الأميركي من أراضيها

بالصور

طاجن السمك على الطريقة المغربية.. وصفة غنية بالنكهات البحرية والتوابل

لعمل طاجن السمك المغربي
لعمل طاجن السمك المغربي
لعمل طاجن السمك المغربي

أفخم سيارة ميني فان في أمريكا.. مرسيدس VLE

مرسيدس ميني فان
مرسيدس ميني فان
مرسيدس ميني فان

سلك صغير يجبر كيا على تفكيك سيارتها الجديدة "تيلورايد"

كيا تيلورايد
كيا تيلورايد
كيا تيلورايد

للقضاء على السحابة السوداء.. تجميع 12780 طن قش أرز بالشرقية

قش الأرز
قش الأرز
قش الأرز

فيديو

نجوم لم يكتمل حفل زفافهم

قصص زفاف نجوم لم تكتمل.. محمد منير يترك نجلاء بدر قبل الزفاف.. وناهد السباعي تنسحب في اللحظة الأخيرة

أول وزيرة AI في العالم

أول وزيرة AI في العالم ... ألبانيا تعين وزيرة افتراضية بالذكاء الاصطناعي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الإعلام.. خطاب الوعي.. ولكن !

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: قطار الحياة

المزيد