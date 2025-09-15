بعد الهجوم عليه.. أستون فيلا يدعم تريزيجيه

حرص نادي أستون فيلا الإنجليزي على دعم نجمه السابق ولاعب الأهلي الحالي محمود حسن “تريزيجيه” بعد الهجوم عليه خلال الساعات الماضية.

وتعرض تريزيجيه لانتقادات عنيفة بسبب إشارة السكوت خلال احتفاله بهدفه أمام إنبي، أمس الأحد، حيث اعتبرت جماهير الأهلي أن الإشارة موجهة للمشجعين الحاضرين في المدرجات.

ونشر حساب النادي الإنجليزي على موقع “فيس بوك”، صورة لاحتفال تريزيجيه بتسجيل أحد الأهداف عندما كان لاعبا في صفوفه وعلق: “عندما كانت احتفالات تريزيجيه تهز فيلا بارك”.

هل إشارة تريزيجيه موجهة لجماهير الأهلي؟

وكشف مصدر مقرب من تريزيجيه، كواليس اللقطة التي أثارت جدلاً واسعًا عقب احتفاله بالهدف في مباراة إنبي الأخيرة، مؤكدًا أن ما قام به اللاعب لم يكن موجهاً لجماهير الأهلي على الإطلاق.

وأوضح المصدر أن تريزيجيه يكن كل الاحترام والتقدير لجماهير القلعة الحمراء، وهو ما دفعه أساسًا للعودة إلى صفوف الفريق، مشددًا على أن احتفاله كان رد فعل لحظي على موقف شخصي داخل الملعب.

وأشار إلى أن أحد الأفراد المتواجدين في المدرجات المقابلة وجه سبابًا لتريزيجيه وتطاول على والدته أثناء سير اللقاء، وهو ما أثار غضبه ودفعه إلى الرد بتلك الطريقة، لافتًا إلى أن الأمر لا يمت بصلة بجمهور الأهلي الذي يعتز به اللاعب ويفتخر بانتمائه إليه.

وأكد المقرب أن تريزيجيه يدرك مكانته لدى جماهير الأهلي، ويعتبرها الداعم الأول له في مسيرته، وأن الواقعة مجرد تصرف انفعالي تجاه فرد بعينه، وليس تجاه جماهير ناديه التي يحتفظ معها بعلاقة خاصة ومميزة.