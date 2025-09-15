فريق ألماني يهدد تعاقد الأهلي مع السويسري أورس فيشر.. تفاصيل

أكد تقرير صحفي، أن السويسري أورس فيشر، مرشح لتدريب فريق بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني.

ويعد فيشر أحد أبرز المرشحين لتدريب الأهلي خلفاً للإسباني خوسيه ريبيرو الذي أٌقيل بسبب سوء النتائج.

وحسب صحيفة “بيلد” الألمانية"، فإن أورس فيشر ضمن قائمة تضم 6 مرشحين في حال رحيل المدرب جيرارد سيواني.

ويقود عماد النحاس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي “مؤقتًا” لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي.

الأهلي يسابق الزمن لإنهاء ملف المدرب الأجنبي

ويسعى الأهلي لإنجاز ملف المدير الفني، بعد التعادل مع إنبي 1-1، أمس الأحد ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتراجع الأهلي إلى المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 6 نقاط من 5 مباريات.