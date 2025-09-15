شوبير يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لإمام عاشور

كشف الإعلامي احمد شوبير آخر تطورات الحالة الصحية ل امام عاشور بعد تعرضه لوعكة صحية امس بعد مباراة إنبي

وكتب شوبير من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :٠ إمام عاشور اشتكى من آلام حادة في البطن خلال الساعات الماضية، مع وجود اشتباه في إصابته بنزلة معوية، و خضع لفحوصات شاملة وتحاليل دقيقة للتعرف على أسباب الآلام التي يعاني منها، مشيرًا إلى أنه يتواجد بالمستشفى لمدة ثلاثة أيام تحت الملاحظة الطبية. ".



وحسم التعادل الإيجابي 1-1 مواجهة النادي الأهلي وإنبي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وسجل تريزيجيه هدف النادي الأهلي في الشوط الأول برأسية رائعة على يسار حارس المرمى بعد عرضية متقنة من محمد هاني في الدقيقة 34، لتعلن عن تقدم القلعة الحمراء.