قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
باكستان تدعو إلى تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة
رئيس الوزراء يتابع مستجدات جهود فض التشابكات المالية بين جهات الدولة وبنك الاستثمار القومي
مدبولي يتابع إجراءات الإصلاحات المستهدفة لتحقيق متطلبات صندوق الصلابة والمرونة
«اتخاذ ما يلزم لحماية أمننا ومصالحنا».. الرئيس السيسي أمام القمة العربية: وحدتنا نقطة ارتكاز أساسية للتعامل مع التحديات
تركيا تتحدى: لدينا ما يكفي من الأدوات والقوة للتحرك ضد إسرائيل
رئيس جهورية القمر المتحدة: العدوان الإسرائيلي على الدوحة لا يستهدف قطر وحدها
الرئيس السيسي يعزي رئيس وزراء باكستان في ضحايا الفيضانات
رئيس إيران في قمة الدوحة: من سمع رجلا ينادي على المسلمين ولم يجبه فليس بمسلم
رئيس الصومال: هجوم إسرائيل على قطر تهديد خطير للأمن والسلم الدوليين
مفتي الجمهورية يبحث مع نظيره الكازاخستاني سبل التعاون في مجالات الفتوى والتأهيل العلمي
وزير التعليم: منح أوائل مادة البرمجة فرصة تدريب في الشركات اليابانية
الداخلية تكشف حقيقة فيديو فصل شرطى بالقاهرة لتجاوزه سلوكيًا أثناء العمل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

المنسق الإعلامي لمنتخب مصر يكشف سبب نتائج الأهلي السلبية

الأهلي
الأهلي
سارة عبد الله

علق محمد مراد المنسق الإعلامي لمنتخب مصر الأول، على تراجع مستوى النادي الأهلي خلال الدوري الممتاز للموسم الحالي.

وقال محمد مراد في تصريحات تلفزيونية: “نتائج الأهلي سيئة بسبب تغيير 3 مدربين خلال 4 أشهر وده أمر جديد على النادي، من المبكر الحديث عن بطل الدوري هذا الموسم الأهلي والزمالك مختلفان عن بيراميدز بسبب الظهير الجماهيري الكبير”.

وحسم التعادل الإيجابي 1-1 مواجهة النادي الأهلي وإنبي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وسجل تريزيجيه هدف النادي الأهلي في الشوط الأول برأسية رائعة على يسار حارس المرمى بعد عرضية متقنة من محمد هاني في الدقيقة 34، لتعلن عن تقدم القلعة الحمراء بهدف نظيف.

وسجل أحمد العجوز هدف إنبي من ركلة جزاء في الدقيقة 65 من عمر اللقاء بعد احتسابها على أليو ديانج لاعب الأهلي لتدخله على لاعب إنبي.

وبتلك النتيجة رفع الأهلي رصيده للنقطة 6 ليحتل المركز الـ 15 بجدول ترتيب الدوري الممتاز، ورفع إنبي ترتيبه للمركز السابع.

محمد مراد النادي الأهلي الدوري الممتاز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمير قطر و رئيس دولة الإمارات

بعد مهاجمة الدوحة..اتفاقيات إبراهيم مهددة بخسارة 6 تريليونات دولار

رضا عبد العال

كلام الخطيب مأثر فيهم.. رضا عبد العال يتغني بثنائي الأهلي

بنيامين نتنياهو

حصار.. أول رد فعل من نتنياهو على القمة العربية الإسلامية الطارئة بالدوحة

المتهمين

قرار بشأن المتهمين بإدارة كيان للأعمال المنافية للآداب بحدائق أكتوبر

قبل بدء محاكمتها.. ماذا قالت المتهمة بقتل زوجها وأطفاله الـ6 بقرية دلجا

قبل بدء محاكمتها.. ماذا قالت المتهمة بقتل زوجها وأطفاله الـ6 بقرية دلجا

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار اليوم الإثنين 15-9-2025 في مصر

محمود الخطيب

ميدو: حسام غالي قال الحقيقة .. وأتفق مع عدم ترشح الخطيب

سلوت ومحمد صلاح

بعد هدفه القاتل .. سلوت يفاجئ محمد صلاح بهذا القرار

ترشيحاتنا

أذكار المساء بعد صلاة العصر

أذكار المساء بعد صلاة العصر.. حصن المسلم من كل سوء

الدكتور مجدي عاشور

مجدي عاشور شيخا للطريقة الصديقية الشاذلية خلفا للشيخ علي جمعة

قمة زعماء الأديان

أمين البحوث الإسلاميَّة: الأزهر بقيادة الإمام الأكبر يرسِّخ الدبلوماسيَّة الدِّينيَّة ويقود شراكات السلام العالمي

بالصور

المحنشة المغربية.. وصفة تقليدية بطعم لا يُقاوم

المحنشة المغربية
المحنشة المغربية
المحنشة المغربية

للأصحاء والمرضى.. نظام غذائي لعلاج النقرس

النقرس
النقرس
النقرس

التدخين الإلكتروني.. بديل أقل ضررًا أم وهم قاتل؟

التدخين الإلكتروني.. بديل أقل ضررًا أم وهم قاتل؟
التدخين الإلكتروني.. بديل أقل ضررًا أم وهم قاتل؟
التدخين الإلكتروني.. بديل أقل ضررًا أم وهم قاتل؟

بتحب تطرقعهم ..ما تأثير فرقعة الأصابع

فرقعة الأصابع
فرقعة الأصابع
فرقعة الأصابع

فيديو

نجوم لم يكتمل حفل زفافهم

قصص زفاف نجوم لم تكتمل.. محمد منير يترك نجلاء بدر قبل الزفاف.. وناهد السباعي تنسحب في اللحظة الأخيرة

أول وزيرة AI في العالم

أول وزيرة AI في العالم ... ألبانيا تعين وزيرة افتراضية بالذكاء الاصطناعي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الإعلام.. خطاب الوعي.. ولكن !

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: قطار الحياة

المزيد