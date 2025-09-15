المنسق الإعلامي لمنتخب مصر يكشف سبب نتائج الأهلي السلبية

علق محمد مراد المنسق الإعلامي لمنتخب مصر الأول، على تراجع مستوى النادي الأهلي خلال الدوري الممتاز للموسم الحالي.

وقال محمد مراد في تصريحات تلفزيونية: “نتائج الأهلي سيئة بسبب تغيير 3 مدربين خلال 4 أشهر وده أمر جديد على النادي، من المبكر الحديث عن بطل الدوري هذا الموسم الأهلي والزمالك مختلفان عن بيراميدز بسبب الظهير الجماهيري الكبير”.

وحسم التعادل الإيجابي 1-1 مواجهة النادي الأهلي وإنبي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وسجل تريزيجيه هدف النادي الأهلي في الشوط الأول برأسية رائعة على يسار حارس المرمى بعد عرضية متقنة من محمد هاني في الدقيقة 34، لتعلن عن تقدم القلعة الحمراء بهدف نظيف.

وسجل أحمد العجوز هدف إنبي من ركلة جزاء في الدقيقة 65 من عمر اللقاء بعد احتسابها على أليو ديانج لاعب الأهلي لتدخله على لاعب إنبي.

وبتلك النتيجة رفع الأهلي رصيده للنقطة 6 ليحتل المركز الـ 15 بجدول ترتيب الدوري الممتاز، ورفع إنبي ترتيبه للمركز السابع.