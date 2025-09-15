حسن المستكاوي يهنئ بيراميدز بالفوز على أوكلاند

هنأ المحلل الرياضي حسن المستكاوي، بيراميدز بفوزه على أوكلاند سيتي، في بطولة الانتركونتننتال.

وكتب المستكاوي عبر فيسبوك: "مبروك فوز مستحق لبيراميدز علي اوكلاند ٣/صفر الفارق في المهارات كبير بين الفريقين".

وتغلب بيراميدز على أوكلاند سيتي، بثلاثية نظيفة جاءت بتوقيع وليد الكرتي ومروان حمدي ومصطفى زيكو، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب الدفاع الجوي.

وهنأ جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، نادي بيراميدز بعد فوزه على أوكلاند سيتي النيوزيلندي، أمس الأحد، في الدور الأول ببطولة كأس إنتركونتيننتال.

وكتب رئيس الفيفا عبر حسابه على موقع “إنستجرام”: “مبروك لنادي بيراميدز على الفوز في الدور الأول بكأس إنتركونتيننتال والتأهل إلى المرحلة التالية، حيث ينتظركم الأهلي السعودي في كأس إفريقيا-آسيا-المحيط الهادئ”.

وأضاف: “شكرًا لفريق أوكلاند سيتي على الأداء الجيد، حيث أثبتت كرة القدم مرة أخرى قدرتها على جمع الشعوب من مختلف أنحاء العالم”.