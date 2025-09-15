قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عملية تفتيش تكشف زراعة مساعد وزيرة إسرائيلية للمخدرات
الرئيس السيسي وأمير قطر يشددان على أهمية تشكيل جبهة موحدة لحماية الأمن القومي العربي
بعد قليل انطلاق القمة العربية الإسلامية الطارئة بمشاركة الرئيس السيسي
التعليم تنفي نقل الطلاب من مدارسهم لإلغاء نظام "الفترة المسائية"
احذر.. الكتابة على العملات الورقية يعرضك لدفع غرامة 100 ألف جنيه بالقانون
استقرار سعر الدولار في البنوك اليوم .. اعرف وصل كام
تشريع أمريكي يقترح استخدام الطائرات المسيرة لوقف الاغتيالات
الرئيس السيسي يؤكد استعداد مصر التام لتقديم كافة أشكال الدعم لصون سيادة الدوحة
الرئيس السيسي وأمير قطر يؤكدان أهمية تشكيل جبهة موحدة لحماية الأمن القومي العربي
الرئيس السيسي يلتقي أمير قطر عقب وصوله الدوحة للمشاركة في أعمال "القمة العربية الإسلامية"
الذهب يتألق مجددًا في السوق المصرية.. وعيار 21 يقترب من 5 آلاف جنيه
الرئيس السيسي يعزي أمير قطر في ضحايا العدوان الإسرائيلي على الدوحة
رياضة

خالد الغندور يعلق على فوز بيراميدز أمام أوكلاند سيتي

باسنتي ناجي

علق الإعلامي خالد الغندور لاعب الزمالك السابق، على فوز الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز على فريق أوكلاند سيتي، في بطولة الانتركونتننتال.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "علي فكرة بيراميدز كسب أوكلاند سيتي اكثر فريق اشترك في كأس العالم ٣ صفر و تأهل للعب مع اهلي جدة في السعودية علي كأس المحيط الهادي و افريقيا و اسيا و نسيت أقولكم أنا عرفت اسم البطولة من السنة اللي فاتت لما الأهلي لعب مع العين".

وهنأ جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، نادي بيراميدز بعد فوزه على أوكلاند سيتي النيوزيلندي، أمس الأحد، في الدور الأول ببطولة كأس إنتركونتيننتال.

وكتب رئيس الفيفا عبر حسابه على موقع “إنستجرام”: “مبروك لنادي بيراميدز على الفوز في الدور الأول بكأس إنتركونتيننتال والتأهل إلى المرحلة التالية، حيث ينتظركم الأهلي السعودي في كأس إفريقيا-آسيا-المحيط الهادئ”.

وأضاف: “شكرًا لفريق أوكلاند سيتي على الأداء الجيد، حيث أثبتت كرة القدم مرة أخرى قدرتها على جمع الشعوب من مختلف أنحاء العالم”.

وتغلب بيراميدز على أوكلاند سيتي، بثلاثية نظيفة جاءت بتوقيع وليد الكرتي ومروان حمدي ومصطفى زيكو، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب الدفاع الجوي.

بيراميدز الاهلي الغندور

سلطان عمان ورئيس تونس يغيبان عن القمة العربية الإسلامية في الدوحة

أمير قطر و رئيس دولة الإمارات

بعد مهاجمة الدوحة..اتفاقيات إبراهيم مهددة بخسارة 6 تريليونات دولار

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الإثنين.. كم سعر البانيه؟

كلام الخطيب مأثر فيهم.. رضا عبد العال يتغني بثنائي الأهلي

قرار بشأن المتهمين بإدارة كيان للأعمال المنافية للآداب بحدائق أكتوبر

سعر الدولار اليوم الإثنين 15-9-2025 في مصر

قبل بدء محاكمتها.. ماذا قالت المتهمة بقتل زوجها وأطفاله الـ6 بقرية دلجا

قبل بدء محاكمتها.. ماذا قالت المتهمة بقتل زوجها وأطفاله الـ6 بقرية دلجا

أقل من الأهلي.. ميدو يفتح النار على عماد النحاس عقب التعادل مع إنبي

للقضاء على السحابة السوداء.. تجميع 12780 طن قش أرز بالشرقية

تسبب تأخر عقلي.. تحذير من مادة خطيرة باللبان

أزمة كبرى .. انفجار الوسائد الهوائية في سيارات مازدا بألمانيا عند هذه السرعة

شيفروليه تطلق أرخص سيارة كورفيت في العالم.. ما سعرها؟

أول وزيرة AI في العالم

أول وزيرة AI في العالم ... ألبانيا تعين وزيرة افتراضية بالذكاء الاصطناعي

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

د. عادل القليعي يكتب: الإعلام.. خطاب الوعي.. ولكن !

بلال قنديل يكتب: قطار الحياة

