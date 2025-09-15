خالد الغندور يعلق على فوز بيراميدز أمام أوكلاند سيتي

علق الإعلامي خالد الغندور لاعب الزمالك السابق، على فوز الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز على فريق أوكلاند سيتي، في بطولة الانتركونتننتال.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "علي فكرة بيراميدز كسب أوكلاند سيتي اكثر فريق اشترك في كأس العالم ٣ صفر و تأهل للعب مع اهلي جدة في السعودية علي كأس المحيط الهادي و افريقيا و اسيا و نسيت أقولكم أنا عرفت اسم البطولة من السنة اللي فاتت لما الأهلي لعب مع العين".

وهنأ جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، نادي بيراميدز بعد فوزه على أوكلاند سيتي النيوزيلندي، أمس الأحد، في الدور الأول ببطولة كأس إنتركونتيننتال.

وكتب رئيس الفيفا عبر حسابه على موقع “إنستجرام”: “مبروك لنادي بيراميدز على الفوز في الدور الأول بكأس إنتركونتيننتال والتأهل إلى المرحلة التالية، حيث ينتظركم الأهلي السعودي في كأس إفريقيا-آسيا-المحيط الهادئ”.

وأضاف: “شكرًا لفريق أوكلاند سيتي على الأداء الجيد، حيث أثبتت كرة القدم مرة أخرى قدرتها على جمع الشعوب من مختلف أنحاء العالم”.

وتغلب بيراميدز على أوكلاند سيتي، بثلاثية نظيفة جاءت بتوقيع وليد الكرتي ومروان حمدي ومصطفى زيكو، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب الدفاع الجوي.