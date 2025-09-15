سيف زاهر يزف بشرى لـ لاعبي الزمالك

كشف الإعلامي سيف زاهر، عن انفراجة في نادي الزمالك بشأن مستحقات اللاعبين.

وكتب سيف زاهر عبر فيسبوك: "جون إدوارد يعد لاعبي الزمالك بصرف جزء من المستحقات هذا الأسبوع، واتفاق مع إشتريلا وأولكساندريا على تسوية أقساط بانزا وبيزيرا قريبًا".

ويستأنف الزمالك تدريباته مساء غداً الثلاثاء، في إطار الاستعداد لمباراة الإسماعيلي المقرر لها يوم الخميس المقبل في الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وفاز فريق الزمالك على المصري بثلاثية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز ليرفع الأبيض رصيده إلى 13 نقطة يحتل بهم صدارة المسابقة.